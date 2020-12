Nokia lança portátil… mas ainda há mercado para os portáteis?

A Nokia é uma empresa com 155 anos que fabrica uma variedade de itens. De borracha a cabos, telefones e equipamentos de telecomunicações, a empresa parece não sentir o peso da idade e lança-se agora num novo produto.

A empresa finlandesa apresentou agora o portátil Nokia PureBook X14 em colaboração com a marca da Walmart, a Flipkart, para o mercado indiano. Apesar de terem escolhido um mercado gigante, a dúvida que se coloca é se ainda há espaço para fabricante de portáteis no mundo.

Que trunfos traz este portátil da Nokia?

Se lhe passou pela cabeça que seria um portátil barato, de entrada de gama, então enganou-se. O Nokia PureBook X14, que custa 59.990 rúpias indianas (cerca de 700 euros), apresenta um ecrã full-HD de 14 polegadas e é alimentado pelo processador Intel i5 quad-core de 10.ª geração com velocidade turbo de 4,2 GHz.

O computador, que vem pré-instalado com o Windows 10 Home, ostenta um SSD NVMe de 512 GB e RAM DD4 de 8 GB. Esta é a segunda vez que a Nokia explora a categoria dos portáteis. Há mais de 10 anos, a empresa lançou o Booklet 3G – o seu primeiro e último netbook.

A empresa de facto quis dar alguma substância a este portátil. Assim, o PureBook X14 inclui uma relação ecrã-corpo de 86% e ângulos de visão de 178 graus, acabamento em preto fosco, colunas de som com Dolby Atmos, Face Unlock com Windows Hello, placa gráfica Intel UHD 620 com frequência de até 1,1 GHz, Bluetooth 5.1, duas portas USB 3.1, uma porta USB 2.0 e uma porta USB Tipo C, bem como portas dedicadas para HDMI e Ethernet.

O Nokie PureBook X14, que pesa cerca de 1,1 kg, dura até 8 horas com uma única carga.

Uma parceria como se fosse nos smartphones

Conforme foi referido, esta máquina tem outros parceiros envolvidos, como é o caso da Flipkart. Esta marca desenvolveu a sua marca própria e ecossistemas de marca nos últimos anos, é a parceira de design e fabrico do novo portátil. Como faz com a Motorola, a Flipkart assinou um acordo de licenciamento com a empresa finlandesa, como acontece entre a Nokia e a HMD Global nos smartphones.

Assim, o computador será vendido exclusivamente pela Flipkart na Índia, que também é o único mercado para este dispositivo em particular.

Aliás, o mercado indiano de portáteis atraiu vários novos participantes nos últimos anos, incluindo a gigante dos smartphones Xiaomi, que lançou uma variedade de portáteis baratos no país este ano. Cerca de 3,4 milhões de PCs foram vendidos na Índia no trimestre encerrado em setembro, apresentando um crescimento de 9,2% ano a ano, de acordo com a empresa de pesquisa de marketing IDC. HP, Lenovo e Dell comandaram mais de 70% do mercado naquele trimestre, estimou o IDC.

Em resumo, o mercado mundial ainda tem espaço para mais marcas de portáteis e mais equipamento e não necessariamente para produtos baratos.

