Os números parecem confirmar as previsões de que o iPhone 12 será um grande sucesso de vendas. De tal forma que os analistas apontam para que a Apple precise de 180 milhões de ecrãs OLED para o iPhone em 2021. Como resultado, a Samsung Display, fornecedora de ecrãs para smartphones da Apple, tem grandes esperanças para 2021 graças às fortes vendas do iPhone e ao facto de que as linhas 2020 e 2021 da Apple usam painéis OLED.

Segundo informações, a Samsung espera vender cerca de 140 milhões de ecrãs para iPhone em 2021.

Apple poderá vender em 2021 cerca de 180 milhões de iPhones

A Apple tem para fornecimento de ecrãs 3 empresas contratadas. A Samsung é a que mais ecrãs fornece, havendo depois a LG Displaye a BOE como outras fornecedoras deste componente. Assim, dos estimados 180 milhões de iPhones vendidos, a Samsung arrecada 140 milhões, ficando os restantes 40 milhões por conta das outras duas empresas, conforme o relatório da The Elec.

Espera-se que o ecrã da Samsung registe um aumento no fornecimento de painéis OLED para iPhones no próximo ano, já que a Apple deve entregar o maior número de iPhones que usam OLED em 2021. A Apple deve vender entre 160 milhões e 180 milhões de unidades de iPhones que usam painéis OLED no próximo ano, disseram fontes da Samsung Display.

Os valores incluem as vendas do iPhone 12, mas também alguma quota-parte deverá ser alocado ao iPhone 13, que poderá aparecer em setembro de 2021.

Series 12 do iPhone só trazem ecrãs OLED

Todos os iPhones 2020 da Apple usam ecrãs OLED, uma inovação. O mesmo é esperado no próximo ano, embora dois dos quatro iPhones que provavelmente serão anunciados farão uso de novas tecnologias – tornando-os mais difíceis de produzir. E sim, 120 Hz está nas listas das novidades.

Dois dos quatro modelos que serão lançados no próximo ano usarão transistores de película fina (TFT) de óxido policristalino de baixa temperatura (LPTO). A tecnologia LPTO é necessária para que os ecrãs atinjam a taxa de atualização de 120Hz. Todos os quatro modelos também usarão ecrãs on-cell touch screens.

Portanto, o iPhone 12 deu um salto face ao que existia na oferta anterior, com um misto entre ecrãs LCD e OLED, e o iPhone 13 irá dar o salto para os 120 Hz dentro dos OLED. Tudo isto exige vários fornecedores, mas a Samsung tem a maior capacidade de oferecer os melhores ecrãs do mercado.

