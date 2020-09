Os novos iPhones 12, e outros produtos Apple, estão quase a ser revelados pela gigante de Cupertino. E enquanto o grande dia não chega, vários detalhes vão sendo conhecidos para nos dar uma melhor noção daquilo que está para vir.

De acordo com as informações, o processo de 5 nanómetros da fabricante TSMC já está praticamente todo reservado este ano para a marca da maçã. O processo está assim a ser utilizado na produção dos chips A14 do próximo iPhone.

A Apple poderá lançar o novo iPhone 12 já no próximo mês de outubro, mas até lá algumas novidades vão sendo desvendadas.

No que respeita ao chip A14 Bionic de 5 nm, já em julho se confirmou que este seria produzido pela TSMC (Taiwan Semicondutor Manufacturing Company), a maior do Taiwan. Este processador deverá ainda ser 40% mais potente do que o A13 Bionic de 7 nm do iPhone 11.

Apple reservou a maior parte do processo de 5 nm da TSMC para 2020

De acordo com o relatório da DigiTimes, o processo de produção de 5 nm da TSMC está completamente reservado até ao final de 2020. E a maior parte da reserva foi feita pela Apple. Estes chips vão assim integrar nos novos produtos da empresa de Cupertino, como o próximo iPhone 12 e também nova geração de iPads e Macbooks.

Quando a fabricante se encontrava sobretudo na produção do processo de 7 nm, o stock foi completamente absorvido não só pela Apple, como também pela AMD e Intel.

Assim, esta mega reserva de chips de 5 nm, dá agora a entender que a marca da maçã vai utilizá-los numa quantidade bastante significativa de equipamentos. Os componentes serão então utilizados nos próximos iDevices, em especial no processador A14 Bionic da Apple. E, de acordo com o que se sabe, será quase certo que estaremos perante um potente processador.

Mas a TSMC não pode ficar dependente apenas da Apple

Por outro lado, o TechPowerUp alerta que a fabricante de Taiwan não pode nem deve ficar dependente apenas de uma empresa como a Apple. Um dos motivos é que, assim, a TSMC poderá deixar de conseguir fornecer outros clientes.

Nesse sentido, alguns rumores diziam que a Sony havia cortado a sua encomenda de chips de 7 nm para a sua PlayStation 5, devido a possíveis problemas nas quantidades desejadas. Mas o DigiTimes adianta que a taxa de rendimento dessa produção está estável e que o processo dos SoCs para a PS5 está a decorrer sem problemas.

