O iPhone 12 e 12 Pro tornaram-se rapidamente os smartphones 5G mais vendidos do mundo

A Apple decidiu lançar em toda a sua linha de iPhones 12 a tecnologia 5G. Assim, algumas semanas depois do seu lançamento, o iPhone 12 tornou-se o modelo de smartphone 5G mais vendido do mundo, de acordo com números publicados pela Counterpoint Research.

Estes bons números de vendas, segundo o que tem sido avançado, está a marcar quer as empresas parceiras da Apple, quer as tecnologias disponibilizadas nestes dispositivos.

Os números, se precisos, são particularmente impressionantes. No mês de outubro, ainda não estavam disponíveis todos os modelos. Contudo, a empresa de Cupertino ficou não com 1, mas com 2 dispositivos nos primeiros lugares.

Ao todo, o iPhone 12 e o iPhone 12 Pro supostamente capturaram 1/4 do total de vendas de smartphones 5G no mês.

São vários os relatórios que veiculam o bom momento nas vendas deste novo smartphone da Apple. Num relatório recente é referido que cada um dos modelos do iPhone 12 vendeu muito mais do que os modelos anteriores (da mesma gama) lançados nos últimos três anos.

O iPhone 12 traz vários trunfos ao mercado

Um ecrã de grande qualidade, o conjunto de câmaras e tecnologia LiDAR são alguns dos trunfos que a Apple está a explorar. Além disso, nos países que já possuem o 5G, esta tecnologia também é uma mais-valia.

No futuro, a procura pela série do iPhone 12 provavelmente permanecerá forte até ao quarto trimestre de 2020, especialmente durante a temporada de festas em dezembro. As fortes vendas da Apple também impulsionarão os volumes no segmento premium, elevando o ASP global. Devido ao lançamento tardio, algumas das vendas serão empurradas para os meses seguintes, mantendo assim também o ímpeto da série iPhone 12 no início de 2021. Através da série iPhone 12, a Apple também deu um impulso muito necessário ao mercado de smartphones 5G, que conquistou a sua maior participação de todos os tempos, 24% nas vendas globais de smartphones em outubro.

Escreveu a Counterpoint no seu relatório.

Mas as pessoas estão a comprar pelo 5G?

Um ponto interessante seria observar quantas pessoas realmente compraram o iPhone 12 pelos seus recursos 5G. No momento, o 5G é limitado por causa da infraestrutura ainda em desenvolvimento, conforme temos visto em Portugal. É provável que o poder do 5G não se torne realmente aparente durante algum tempo, eventualmente necessitaremos de mais de um ano.

Ainda assim, existem muitas razões convincentes para comprar um dispositivo da série iPhone 12 que não envolva 5G.

