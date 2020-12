OMS: Nova variante do coronavirus “não está fora de controlo”

O Reino Unido deu a saber ao mundo de uma variante do novo coronavírus. O Presidente do Conselho Europeu convocou uma reunião de urgência devido a esta nova estirpe e informou a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Depois do Reino Unido referir que esta nova estirpe estava fora de controlo, a OMS vem garantir o contrário.

Além do Reino Unido, esta nova estirpe foi também identificada pelo menos na Bélgica, no território de Gibraltar, Dinamarca, Austrália, Holanda, Itália e África do Sul. Ao contrário do que foi referido pelo Reino Unido, esta segunda-feira, o responsável da Organização Mundial da Saúde (OMS) pela área das emergências sanitárias referiu que “não está fora de controlo”.

Tivemos um R0 (taxa de reprodução do vírus) muito superior a 1,5 em momentos diferentes durante esta pandemia e controlámos isso. Esta situação não está, portanto, fora de controlo As medidas em vigor são as corretas. Devemos continuar a fazer o que fizemos. Podemos ter que fazer isso com um pouco mais de intensidade e um pouco mais de tempo para ter certeza de que podemos controlar o vírus

Michael Ryan em conferência de imprensa.

De acordo com o novo especialista da OMS, não existem indícios científicos de que a nova estirpe do coronavírus identificada no Reino Unido cause uma infeção mais grave ou afete a eficácia dos testes de diagnóstico e das vacinas.

As declarações do especialista contrastam com as palavras do ministro britânico da Saúde, Matt Hancock, que disse no domingo que “a nova estirpe do coronavírus estava fora de controlo”.

Em Genebra, Michael Ryan disse que “mesmo que o vírus tenha se tornado um pouco mais eficiente na propagação, ele pode ser interrompido”.

Na sequência da presença da nova variante no Reino Unido, diversos países, dentro e fora da Europa, decidiram suspender as ligações, nomeadamente aéreas, com o Reino Unido, uma lista que tem vindo a aumentar nas últimas horas.