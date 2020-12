Num ano vincado por tantas alterações às nossas rotinas como foi 2020, há certas coisas que teimam em não mudar e uma delas é a chegada de Football Manager.

Todos os anos, por volta desta altura, chega-nos uma nova edição do simulador de gestão de um clube de futebol mais conhecido no Mundo e este ano, não foi exceção.

Football Manager 2021 já se encontra no mercado e o Pplware já teve oportunidade de o experimentar.

A tradição ainda é o que era e como tal, Football Manager 2021 encontra-se entre nós para uma nova época de futebol virtual.

É o regresso daquele que é considerado como o melhor jogos de simulação de gestão de um clube de sempre. E não é caso para menos. Graças às constantes evoluções que o jogo tem recebido ao longo dos anos, FM tem conseguido cada vez mais, uma reprodução virtual dos principais aspetos de como é gerir um clube.

Com efeito, ao longo dos sucessivos lançamentos anuais, Football Manager tem apresentado melhorias em todos os quadrantes da sua simulação. Treinos, Táticas de Jogo, Funções dos jogadores em campo, sistema gráfico de simulação de jogo, sistemas de scouting, equipas B e de escalões, tipos de transferências e respetivas condições e clausulas…

Football Manager é, no momento atual, um valente pedaço de código e inteligência artificial que consegue, de forma bastante boa, simular o dia-a-dia de uma equipa de futebol moderna, inserida num contexto internacional cada vez mais volátil.

Esta edição de 2021 surge, portanto num momento bastante único. Se por um lado, a série atingiu um patamar tão elaborado que se torna muito difícil o lançamento de um jogo novo com fortes mudanças, por outro lado, a pandemia Covid e seu impacto no trabalho de desenvolvimento do jogo, surge também como mais uma peça para a estagnação do jogo.

Devo confessar que, dos últimos anos, este terá sido talvez a edição de Football Manager que menos novidades impactantes trouxe a jogo.

Não quero, como é óbvio, afirmar que o jogo é mau. Longe de mim! Porque o jogo continua a ser o melhor título de simulação de gestão de um clube de futebol, disso não tenham dúvidas.

Filosofia e Gestão a Longo Prazo

Pode-se dizer que desde a edição do ano passado, que Football Manager ganhou uma maior vocação para a gestão a médio/longo prazo. Tanto ao nível de objetivos coletivos, como das próprias promessas feitas a jogadores, nota-se que o jogo apresenta-se mais direcionado para permitir ao jogador o estabelecimento de uma filosofia própria de jogo.

Desde o momento da criação de uma formação, passando pelo estilo de jogo (tiki-taka em profundidade ou Gegenpress, por exemplo), culminando nas promessas a jogadores e exigências da direção, há que estabelecer uma ideologia e uma ideia de jogo e apresentá-la em FM. O sucesso ou não, será medido mais tarde, mas à medida que as épocas avançam, sentimos que estamos a criar algo pessoal, a nossa própria filosofia de jogo.

E isso aplica-se também no momento de olhar para o plantel e ir ao mercado. Sim, pois apesar de um médio ser um médio, todos têm caraterísticas diferentes e para os nossos modelos de jogo, há que encontrar os mais adequados (e que encaixem no valor do nosso orçamento, claro).

Todo o jogo aponta numa experiência a longo prazo, como é exemplo disso o facto de ao se passarem algumas épocas, lembrar-se de alguns dos nossos feitos e ocasionalmente surgirem histórias sobre certo assunto passado.

O final de cada época, ganha desta forma, uma importância maior com o rescaldo dos 9 meses que se passaram e com a avaliação (e celebração) dos objetivos alcançados. O culminar de uma época intensa e vibrante é, nesta edição, celebrada com um certo tipo de homenagem aos melhores momentos e às relações que se criaram, mas mantendo um olhar no futuro que se avizinha.

Apontar o dedo é feio!

Uma das alterações mais visíveis em Football Manager 2021, ocorre nas conversas de equipa ou com um jogador. Anteriormente tínhamos a opção de selecionar o Tom de Voz no nosso discurso, mas, nesta nova edição, passamos a ter uma representação mais visual: gestos.

Na prática, trata-se da inclusão de escolhermos um gesto para acompanhar as nossas palavras. Trata-se de uma substituição quase direta, de Tons de Voz por Gestos.

Por exemplo, se estamos furiosos com a performance da equipa ao intervalo de um jogo, podemos dar um valente sermão no balneário e apontar o dedo a determinados jogadores. (creio que só falta mesmo o murro no quadro de táticas).

Apesar de ser algo diferente e de impactar a forma como os outros intervenientes reagem às nossas palavras, a ideia com que se fica é que não há muita diferença. Apontar o dedo ou falar Assertivamente parece ser muito igual.

Estatísticas, estatísticas e… mais estatísticas

Como já devem saber, Football Manager é um dos mais perfeitos exemplos de jogos que, mais que um grafismo exuberante ou uma história altamente envolvente, usa e abusa de números, data mining e estatísticas.

Football Manager 2021 mantém o legado e apresenta métricas para “dar e vender” que deliciam qualquer analista de dados.

Em relação ao jogo do ano passado, a Sports Interactive acrescentou uma boa dose de novas formas de analisar os nossos jogadores e as suas performances. Com particular enfase no “antes”, “durante” e “depois” do jogo, as novas análises permitem-nos ter uma ideia muito mais correta e atual, do estado dos jogadores e equipa.

Um exemplo: no dia do jogo e antes de irmos para o relvado, o Analista de Dados apresenta-nos uma análise breve onde nos são mostradas as informações mais pertinentes a ter em conta antes do início do jogo. Além de informação mais standard do 11 que escolhemos e respetivas táticas, são-nos ainda apresentadas as principais alterações da nossa equipa em relação ao jogo anterior e são-nos mostrados inclusive, os pontos fortes dos jogadores adversários e instruções que escolhemos para os travar.

Por seu lado, imediatamente antes do apito inicial e já no campo, é-nos ainda mostrado de forma gráfica, o 11 inicial de cada equipa e o respetivo posicionamento tático. É uma inclusão útil ajudando a dar os últimos ajustes antes do jogo.

No entanto, há uma nova fórmula acrescentada em FM 2021 que irá marcar presença em quase todo o lado: xG. (eXpected Goals ou em português, Golos Expectáveis)

Trata-se de uma metodologia um pouco complexa de perceber que tenta, de certa forma, a antecipar o número de golos que uma equipa deveria ter marcado, com base na qualidade das oportunidades criadas.

No entanto, quando combinada com as análises que recebemos antes e durante os jogos, esta medida pode ser usada para proceder a alterações do 11 titular e acabar por melhorar a performance da nossa equipa nos jogos.

Condição Física e Agentes

Outra alteração imediatamente visível no jogo é que, nas fichas de jogadores, o indicador da Condição Física e de Preparação para Jogo estão diferentes.

Até à edição do ano passado, estes indicadores eram representados sob a forma de uma percentagem, de 0-100. Agora, a Sports Interactive decidiu alterá-los para ícones com o formato de um coração que, se encontra parcialmente cheio (e colorido) conforme a percentagem. Atenção que a percentagem continua lá, mas a representação gráfica é agora mais gráfica, e igualmente, compreensível.

Os agentes também adquiriram um pouco mais de importância em FM 2021. Isto, pois, foi adicionada a oportunidade de se poder ter uma conversa prévia com os agentes de jogadores de forma a podermos ter uma ideia das suas exigências se encetarmos negociações. Acaba por ser uma opção útil, evitando dessa forma quebras de relacionamento com certos jogadores, quando não temos disponibilidade financeira para os contratar.

No relvado é que se tiram as teimas

Um dos aspetos que mais tem dividido a opinião dos jogadores é o motor 3D de jogo. Alguns defendem que se trata de uma boa feature do jogo, outros esperariam algo mais elaborado e outros ainda acham que as “caricas” prevalecem. Pessoalmente, sou a favor do motor de jogo como está.

No entanto, não quer dizer que esteja perfeito. Apesar de ter sido melhorado, esta representação do jogo acaba por ser mais importante porque, ao estar mais limpo e com maior detalhe, permite reparar melhor na diferença de qualidade das equipas, ou na execução das instruções que damos.

Seja como for, a SI Games procedeu ainda a melhorias no seu motor gráfico, e as animações dos jogadores e público encontram-se bastante mais agradáveis. E nem o VAR poderia faltar…

E também o User Interface durante o jogo, recebeu uma atenção especial pela Sports Interactive. No decorrer do jogo, o interface foi completamente remodelado e, na minha opinião, para melhor. Com a maior parte das opções a ser colocada no extremo inferior do ecrã e com os vários quadros em tempo real a poderem ser dispostos no resto do ecrã, o decorrer do jogo apresenta-se mais limpo e mais organizado.

Um pormenor importante no decorrer do jogo, é o facto da nossa equipa técnica nos ir dando feedback em tempo real sobre os nossos jogadores e adversários. Além da sua clara utilidade, vão-nos inclusive, sugerindo alguns ajustes táticos, como por exemplo marcar determinado jogador adversário, ou impedir que use o melhor pé.

O dia de jogo em Football Manager 2021, apresenta-se agora muito mais movimentado. Se por um lado, como vimos em cima, temos muito mais feedback dos nossos assistentes no antes, durante e depois do jogo, por outro lado, temos uma maior atividade da imprensa.

O túnel de acesso ao relvado continua a ser palco das já existentes questões rápidas, mas, no final dos jogos, e consoante o resultado, podem haver mais.

Quanto ao ambiente circundante das 4 linhas, a Sports Interactive afinou tanto o público como os estádios e pode-se dizer que a visualização dos jogos em 3D está mais interessante do que nunca.

Conferências de Imprensa

Um dos aspetos do jogo que também tem levantado algumas questões pelos jogadores é a componente mediática, e em particular, as conferências de imprensa. A SI Games apercebeu-se e, em Football Manager 2021 procedeu a algumas alterações, interessantes.

As conferências de imprensa apresentam-se agora com os repórteres disponibilizados individualmente no topo do ecrã, como se estivessem nas suas cadeiras na sala de imprensa. Quando um deles coloca uma questão, essa pergunta surge imediatamente por baixo da sua “cadeira”. É algo que é agradável de ver e acaba por criar um efeito global competente às conferências.

Quanto às questões, as mesmas continuam a apresentar-se com alternativas negativas, positivas e neutras. Curioso, o facto de podermos ser pressionados pela direção do clube a “fugir” a certas temáticas…

Após as conferências de imprensa, ou mesmo de algumas conversas com jogadores, o diretor de comunicação surge a indicar-nos como acha que a reunião/entrevista correu, e quais os aspetos de maior fricção.

Veredicto: A conclusão final que se poderá tirar de Football Manager 2021 é que a edição deste ano, corresponde a uma melhoria clara da edição do ano passado. São bastantes as diferenças e melhorias em relação a FM 2020, mas, a verdade é que não se tratam de inovações realmente impactantes na jogabilidade. Não me interpretem mal, tal como indiquei no início, Football Manager 2021 continua a ser o melhor jogo do género. Trata-se da mais completa simulação de gestão de um clube de futebol que se pode ter para PC (ou Xbox).