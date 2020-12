Star Wars: Disney confirma oficialmente o spin-off “The Book of Boba Fett”

Esta poderá ser a notícia do dia para os entusiastas da série de filmes americana Star Wars. Apesar do primeiro filme remeter a 1977, a legião de fãs é bastante atual, justificando as presentes apostas no universo.

Agora, a Disney confirmou oficialmente que lançará uma série original Star Wars, destacando uma personagem emblemática.

Nova série será um spin-off e chega em dezembro de 2021

A nova série original confirmada pela Disney será um spin-off e dará destaque a uma personagem muito querida do público: Boba Fett. Assim sendo, o caçador de recompensas será a estrela deste novo projeto que tem o nome “The Book of Boba Fett”.

Após o final da segunda temporada da série The Mandalorian, uma cena pós-créditos intrigou os entusiastas, na medida em que deu a entender que o Boba Fett seria galardoado com tempo de antena. Contudo, isto ainda não havia sido confirmado pela Disney, bem como o formato do possível destaque.

Conforme foi agora confirmado, “The Book of Boba Fett” estrear-se-á em dezembro de 2021, na Disney+, e passar-se-á na mesma linha temporal do enredo da série The Mandalorian, que tem sido um sucesso. Aliás, é possível que as duas histórias se juntem em algum momento.

Protagonistas e produtores já conhecidos do público

A nova série “The Book of Boba Fett” vai ser protagonizada por Temuera Morrison, no papel do lendário caçador de recompensas Boba Fett. Além disso, terá ao seu lado Ming-Na Wen, a interpretar a mercenária Fennec Shand, como já acontece na série The Mandalorian.

Junto da confirmação da série, os fãs ficam a saber ainda quem estará por detrás da sua construção. Em primeiro lugar, será produzida por Jon Favreau, criador da série The Mandalorian e pelo Dave Filoni, produtor executivo do filme Star Wars Rebels. Em segundo lugar, será escrita e dirigida por Robert Rodriguez que, aliás, dirigiu recentemente o episódio 14 da The Mandalorian.

Apesar de ter sido agora confirmada e já haver algumas informações relativamente à série “The Book of Boba Fett”, o número de episódios ou a possível continuidade da série ainda são uma incógnita.

Leia também: