Aventuras submarinas em Endless Ocean Luminous

Um dos jogos para a Nintendo Switch que mais promete é a aventura Endless Ocean Luminous. Trata-se de um jogo que se passa debaixo de água e que recentemente recebeu um novo trailer.

Os estúdios japoneses Arika encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto, Endless Ocean Luminous, uma aventura relaxante e muito zen que se passa debaixo de água.

Dessa forma, a solo ou na companhia de mais 29 companheiros de mergulho, os jogadores poderão explorar um vasto mundo submarino com vida marinha, tesouros escondidos e mistérios, quando Endless Ocean Luminous for lançado para a Nintendo Switch no dia 2 de Maio de 2024.

O jogo leva-nos até ao inexplorado Veiled Sea, um local misterioso no qual os jogadores podem encontrar mais de 500 espécies marinhas escondidas em recifes de corais, afloramentos rochosos ou florestas de algas debaixo das águas geladas.

Uma particularidade de Endless Ocean Luminous consiste no facto deste mundo submarino mudar dependendo da hora do dia, no jogo.

Além das espécies marinhas, os jogadores poderão ainda descobrir muitos mistérios do Veiled Sea procurando relíquias enterradas, paisagens incomuns e algumas criaturas bizarras.

Existe ainda a possiblidade de se usar certos animais como "companheiros de viagem", como por exemplo, uma arraia manta para nadar com eles ou apanhando boleia no tanque de uma lagosta.

À medida que os jogadores completam mergulhos desbloqueiam fatos de diferentes cores, autocolantes e gestos adicionais para personalizar o seu mergulhador.

Com a sua paisagem sonora e visuais serenos, Endless Ocean Luminous oferece jogabilidade descontraída e experiências sensoriais expansivas. O jogo vai incluir uma adesão gratuita de sete dias ao Nintendo Switch Online para que os jogadores possam experimentar as opções online do jogo.

Após o lançamento, fique atento aos Event Dives – mergulhos temáticos que ocorrerão periodicamente e oferecerão a oportunidade de visitar pontos turísticos e vida marinha incomuns.