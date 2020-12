Adobe lança o Premiere Pro beta para Macs M1

São cada vez mais as empresas a desenvolver propositadamente versões da sua oferta de software para a nova arquitetura usada nos MacBooks M1. A Adobe é uma das empresas que já desenvolveu várias versões para a nova arquitetura da Apple. Agora, a empresa disponibilizou a primeira versão beta do seu software de edição de vídeo profissional Premiere Pro. Todos os recursos principais da aplicação estão disponíveis nesta primeira versão.

Todos os dias vemos aparecer mais software adaptado às poderosas máquinas da Apple.

Adobe molda-se aos Macs M1

Seguindo as versões beta do Photoshop e Lightroom para Macs M1, agora os utilizadores já podem experimentar uma versão em desenvolvimento do Premiere Pro. Esta versão foi otimizada para a nova arquitetura de chip da Apple. Tal como acontece com o Photoshop M1 beta, ao testar o Premiere Pro beta, não encontrará todos os recursos disponíveis no lançamento público do Premiere Pro. Contudo, este software inclui toda a edição principal da aplicação e funcionalidade de fluxo de trabalho.

Esta abordagem em fases permite-nos validar o desempenho e a funcionalidade de partes específicas da aplicação antes de adicionar novos componentes. Além disso, também permite que o utilizador comece a ver os benefícios agora.

Explicou a Adobe.

Que novidades já se podem usar?

Segundo o que já pode ser visto, a Adobe deu prioridade a certas áreas. Por exemplo, o suporte para codecs frequentemente usados, ​​como H.264, HEVC e ProRes, está disponível. Ao todo, “o editor médio provavelmente verá muito pouca diferença em relação à versão da Intel”, de acordo com a empresa. Se precisar de um recurso que ainda não foi transferido, o utilizador pode continuar a usar a versão Intel do Premiere Pro através da emulação Rosetta 2.

Sim, há também bugs que estão a aparecer, uns maiores, outros menores. Mas não seria um lançamento beta se não houvesse bugs. Assim, se é um feliz proprietário de MacBook Pro M1, evite tocar no seletor de ferramentas na Touch Bar, pois isso pode “encravar” o Premiere Pro.

Outros problema é o tamanho das suas exportações. No entanto, esse é uma falha também já identificada. Se tudo isto não o demover de experimentar, então poderá instalar o Premiere Pro beta para Macs M1 através da Adobe Creative Cloud. Encontrará o software na categoria de aplicações beta.