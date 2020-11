A Apple equipou os seus novos iPhones com um design muito ambicionado pelos seus utilizadores, assim como com tecnologias de ponta. Além do inovador SoC de 5 nanómetros, do 5G em toda a linha e de nova tecnologia de microlocalização iBeacon, o ecrã foi outro ponto de grande atenção. Assim, sem surpresas, a reputada DisplayMate diz que o iPhone 12 Pro Max tem o melhor ecrã de smartphone alguma vez testado.

Apesar de não ter colocado um ecrã com 120 Hz de taxa de atualização, a Apple forneceu uma qualidade de topo na sua linha iPhones 12.

iPhone 12 Pro Max tem um ecrã state-of-the-art

A DisplayMate publicou hoje a sua análise aprofundada do ecrã Super Retina XDR do iPhone 12 Pro Max. Como resultado, o dispositivo arrecadou o “Prémio de Melhor ecrã de Smartphone” e a maior nota de desempenho de ecrã, um A+.

A equipa de análise referiu que o iPhone 12 Pro Max tem um ecrã “state-of-the-art”. Isto significa que define ou corresponde a 11 recordes de desempenho do ecrã do smartphone, incluindo alto brilho de pico, alta taxa de contraste, baixa reflectância e precisão de cor. A DisplayMate disse que o ecrã do 12 Pro Max também é até 10% mais eficiente em termos energéticos do que o ecrã do iPhone 11 Pro Max.

Assim, com um ecrã de 6,7 polegadas, o topo de gama da Apple é o maior iPhone de todos os tempos. Apresenta uma resolução de 2778 x 1284 píxeis, relação de contraste de 2.000.000: 1 e brilho máximo de 800 nits ou 1.200 nits para conteúdo HDR. Além disso, este ecrã suporta uma ampla gama de cores P3.

Para perceber como a análises foram feitas, sugerimos que consulte a documentação disponibilizada pela DisplayMate.