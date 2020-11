Todos conhecem o Chrome como sendo um browser que consome recursos de forma quase anormal. Este comportamento existe há vários anos e a Google não tem conseguido resolver este problema, que está presente em quase todas as plataformas.

É por isso importante uma novidade que chega com a mais recente atualização deste browser. A Google anunciou agora a versão 87, que promete trazer ainda mais desempenho, reduzindo de forma drástica os consumos de recursos.

Ainda mais desempenho no Chrome

Depois de uma euforia inicial em que era um browser com tudo o que precisávamos, o Chrome mudou. Tornou-se um uma ferramenta essencial, mas que consume recursos como poucas apps conseguem fazer. A Google não tem conseguido lidar com este problema, mesmo com um grande esforço.

As tentativas de melhoria e as ideias têm surgido, mas nem sempre com o sucesso necessário e até esperado. Agora, e na versão 87, tudo parece ter mudado para melhor, com uma melhoria nos consumos de recursos a rondar os 25%.

Atualizações da Google melhoram

Grande parte destes ganhos virá da forma como o Chrome vai gerir os separadores e a sua prioritização, sendo colocados em pausa caso não estejam a ser usados. Esta simples mudança vai permitir reduzir os consumos de CPU na ordem dos 5x e aumentar a bateria em mais de 1 hora.

Claro que as melhorias estão também na velocidade com que o Chrome vai abrir a própria aplicação. Este será 25% mais rápido no arranque e carregar páginas 7% mais depressa. Tudo isto será feito com consumos melhores de RAM e de energia.

Um browser cada vez melhor

Há ainda novidades na utilização do browser da Google. Temos finalmente a possibilidade de os agrupar para serem mais simples de gerir e de aceder. Ao estarem arrumados são mais práticos, mas podemos também pesquisar dentro destes.

A Omnibar, a barra de endereço, vai agora entender a linguagem natural para alguns comandos. Limpar a cache, mostrar as passwords ou entrar em modo incógnito será algo normal de usar em breve, para o controlar ainda melhor.

Até no Android se vão notar estas melhorias

Uma das versões que mais vai melhorar é a que o Chrome usa. Com a back/forward cache este browser carregará as páginas ainda mais rápido, o que depois se traduz numa utilização mais simples e mais fácil.

A Google irá agora começar a disponibilizar estas novidades na versão 87 e na seguinte. Estas vão melhorar de forma única o Chrome e tornar este browser ainda melhor. É uma das maiores e melhores atualizações que esta proposta recebeu nos últimos anos.