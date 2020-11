PUBG Mobile lança versão para Android que ocupa menos espaço

PUBG Mobile é atualmente um dos jogos para dispositivos móveis mais populares do mundo. Para além disso tem apresentado uma faturação sempre em alta, o que mostra bem que os jogadores se ‘perdem’ de amores por este título.

No entanto um jogo deste género tem sempre um peso consideravelmente alto no armazenamento dos smartphones. Mas recentemente foi lançada uma versão que ocupa menos espaço no Android.

O viciante jogo PUBG Mobile lançou recentemente a versão 1.1 para os sistemas operativos Android e iOS, com muitas novidades.

Trata-se de uma das mais importantes atualizações desde a altura em que o jogo foi lançado. O update conta com um conteúdo especial realizado em parceria com a Metro Exodus. Um dos novos modos de jogo é o Metro Royale, onde os jogadores exploram lugares inéditos através de novos equipamentos, desafios, mapas, veículos e mecanismos de combate.

PUBG Mobile ganha versão que ocupa apenas 610 MB no Android

Mas de acordo com as informações, o destaque vai também para o facto de a versão do jogo para Android ter sido reduzida para ocupar apenas 610 MB. Recordamos que o tamanho do ficheiro para o Google Play era cerca de 1 GB e, assim, estamos a falar de uma redução bastante acentuada.

Esta atualização é então importante nomeadamente no que respeita a dispositivos mais limitados. Desta forma, estes equipamentos vão conseguir na mesma correr o jogo, sem nada que atrapalhe a sua experiência.

No entanto, quem tiver um smartphone mais potente poderá ajustar a configuração do jogo para uma versão mais avançada. Mas, como seria de esperar, quanto mais recursos forem adicionados, mais pesado ficará o ficheiro. Ou seja, o pacote de 332 MB vai oferecer melhores gráficos e o pacote de 592 MB vai garantir efeitos visuais atualizados.

Por sua vez, para sistemas operativos iOS o jogo vai necessitar de 1,63 GB de espaço de armazenamento para ser instalado.