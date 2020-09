PUBG Mobile em 72 dias fatura mais de 500 milhões de dólares

Enquanto a Epic anda há meses a atacar a Apple e a Google, por causa dos 30% de comissão sobre as vendas nas lojas online, o seu concorrente aproveita a fatura. Segundo um relatório da Sensor Tower, em 72 dias, o jogo PUBG Mobile, da empresa Tencent, faturou mais de 500 milhões de dólares.

Os números são impressionantes, aliás, desde que foi lançado, o jogo já foi descarregado mais de 770 milhões de vezes. Como era de esperar, muito do valor da faturação tem proveniência da App Store.

A Epic deu espaço e PUBG Mobile fatura milhões na App Store

A novela entre a Apple e a Epic tem sido rica em desenvolvimentos. Conforme sabemos, inicialmente a Epic quis contornar as regras da App Store e, como acusou a Apple, injetou na loja online da empresa de Cupertino um cavalo-de-troia. Este sistema pretendia levar os jogadores a comprar recursos do jogo Fornite sem passar pela mecânica da loja da Apple e, dessa forma, evitava pagar os 30% de comissão.

Como correu mal, a Apple baniu a Epic da loja, fechou mesmo a conta. Isso levou o caso a tribunal e nos últimos desenvolvimentos os responsáveis da Epic Games solicitaram ao tribunal que obrigue a Apple a voltar atrás nas suas decisões. Enquanto isso, o concorrente do Fortnite, tem crescido e faturado valores incríveis.

Os números do sucesso de um jogo

PUBG Mobile foi lançado em março de 2018 e desde então tornou-se um sucesso global. Na China o jogo tem uma versão, e no resto do mundo tem outra. Portanto, este jogo na China chama-se Game for Peace. Assim, juntando as duas versões e somando os números globais, até hoje, a receita já ultrapassou os 3,5 mil milhões de dólares.

De referir que desse total, 500 milhões de dólares foram conseguidos apenas em 72 dias.

Para termos uma ideia, a China é a região onde o jogo tem mais vendas. Então, do valor total gasto no jogo, 53% da receita total é gerada no gigante asiático.

Contas feitas, só na China a Tencent vendeu até hoje 1,9 mil milhões de dólares. Atenção, este valor diz respeito só ao que a Apple Store vendeu. Isto porque o Game for Peace não foi lançado na Google Play Store do Android devido à indisponibilidade desta loja na China. Apesar de estar disponível noutras lojas, a entidade que produziu este relatório não tem como monitorizar este valor.

A seguir ao mercado chinês, os Estados Unidos são a próxima maior região da PUBG Mobile em termos de receita. O país de Trump foi responsável por 13,6% da receita total. O Japão ocupa o terceiro lugar, com 5,5% da receita.

PUBG Mobile: Número de downloads também são impressionantes

Em termos de downloads, os números são também muito interessantes. O PUBG Mobile foi descarregado mais de 770 milhões de vezes desde o seu lançamento, há dois anos. A maioria destes downloads foram feitos na Índia, com 185,5 milhões de instalações, seguida pela China com 16,4% do total de downloads.

Contudo, como vimos, o PUBG Mobile foi banido na Índia no passado dia 2 de setembro. Supostamente, este jogo desviava dados dos utilizadores para a China. Isso definitivamente terá um grande impacto nas suas instalações totais e nos gastos dos jogadores no futuro. Atualmente, a PUBG Corp. revelou que está a trabalhar para trazer o jogo de volta, pois a Tencent não está mais autorizada a publicar o jogo no país.