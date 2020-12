Modelos iPhone 12 são os dispositivos mais vendidos da Apple em anos

Vários rumores e dados da cadeia de fornecimento vão alimentando uma hipotética situação de grande procura e venda que rodeia a série iPhone 12. Não havendo dados oficiais da Apple, são usados outros métodos para se conseguir perceber o sucesso, ou a falta dele, na venda destes dispositivos. Assim, segundo Flurry Analytics, as vendas do iPhone 12 na primeira semana foram maiores do que de qualquer lançamento da Apple, pelo menos de há três anos para cá.

Este modelo continua a ser um sucesso, e o iPhone 12 Pro Max também regista vendas recorde face aos últimos anos. Contudo, os ecrãs menores não parecem ser tão atrativos!

Vendas do iPhone 12 estão a ser um sucesso

Tomando como base o mercado maior da Apple, o mercado americano, nas primeiras semanas em que os novos iPhone estiveram disponíveis, cada um dos modelos do novo smartphone da Apple vendeu muito melhor do que qualquer um dos seus predecessores lançados nos últimos três anos, de acordo com uma empresa de análise de mercado.

Aliás, até o modelo mais caro, o 12 Pro Max, que tem um ecrã que recebeu uma excelente crítica e um conjunto de câmaras de excelente qualidade, vendeu muito mais do que qualquer modelo recente da Apple. Mas as vendas do modelo mini podem surpreender algumas pessoas.

A tecnologia da Flurry Analytics é usada em mais de 1 milhão de aplicações móveis, fornecendo dados de 2 mil milhões de dispositivos móveis por mês. Assim, este mecanismo foi usado para ver quantas pessoas começaram a usar os modelos da série do iPhone 12 durante as suas respetivas semanas de lançamento.

O iPhone 12 e o 12 Pro foram lançados em meados de outubro, enquanto o iPhone 12 Pro Max e o 12 mini chegaram às mãos dos clientes em meados de novembro.

A série 12 do iPhone deste ano captou uma base instalada combinada de 1,9% durante as semanas de lançamento juntas, um grande salto em relação a cada um dos últimos dois anos. No ano passado, o lançamento da série iPhone 11 captou 1,2% da base instalada, e há dois anos as séries iPhone XS e XR captaram 1,6%.

Referiu Aman Bansal da Flurry Analytics.

Pro Max é um campeão de vendas

Conforme pode também ser visto, dentro dos modelos lançados, o mais vendido foi o super-tamanho iPhone 12 Pro Max. Este modelo de 6,7 polegadas representou 0,94% dos números de vendas na sua primeira semana. Nenhum dispositivo da Apple faz isso há anos. O mais próximo foi o iPhone XS Max com 0,76% de participação.

No extremo oposto do espectro – tanto em tamanho quanto em procura – estava o modelo 12 mini. Este aparelho iOS de 5,4 polegadas representou apenas 0,12% da base instalada do iPhone na sua primeira semana, de acordo com a Flurry Analytics.

Dada a baixa aceitação do iPhone 12 mini, os consumidores estarão a sinalizar que um dispositivo mais portátil não é tão importante quanto se pensava.

Concluiu Aman Bansal.

iPhone 11 continua a ser o aparelho mais usado da Apple

Apesar do sucesso, ainda não houve tempo para o iPhone 12 ambicionar ombrear com o seu antecessor. Assim, os utilizadores do iPhone 11 podem ficar contentes ao saber que ainda têm muita companhia.

Este dispositivo foi classificado como o modelo mais usado da Apple, com 14,9% de participação, na semana analisada, a que baliza o lançamento do modelo 12 mini e do 12 Pro Max. O iPhone XR, o modelo económico lançado em 2018, ficou em segundo lugar nesse período.

O iPhone SE atualizado lançado na primavera de 2020 representa 2,8% da base instalada do iPhone nos EUA. Este é mais um dado relativo aos modelos mais acessíveis, de acordo com a Flurry Analytics.