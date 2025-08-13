Esta funcionalidade do Apple Pay no iOS 26 agrada bastante às crianças pequenas

No iOS 26, a Apple escondeu uma nova funcionalidade do Apple Pay, da qual as crianças pequenas irão especialmente gostar. É que brincar às compras passa agora para um nível totalmente novo.

Há dias vi um casal de estrangeiros, numa esplanada, a brincar com as filhas e chamou-me à atenção uma nova e curiosa funcionalidade que a Apple "escondeu" no Apple Pay. Na verdade, os adultos estiveram ali entretidos com as crianças um bom tempo, visto que hoje estas tecnologias são uma grande atração para os mais novos.

A dinâmica era ter as miúdas de bolsa na mão a ilustrar uma ida às compras. A determinada altura, e como o pagamento já não incluiu moeda ou notas, a forma de pagamento era feito pelo "telemóvel", mais concretamente, os pais ativaram o Apple Pay.

Mas como é que as crianças usaram este recurso?

Brincar às compras é algo que muitas crianças gostam e o pagamento faz parte disso. É possível fingir que se está a usar o Apple Pay, mas com os sons e animações reais tudo se torna mais interessante. No iOS 26, a Apple incluiu nas definições da aplicação Carteira uma função que permite simular o Apple Pay de forma idêntica à real, sem que haja qualquer pagamento.

O iOS 26 tem uma verdadeira demonstração deste serviço de pagamentos, que se apresenta tal e qual como o serviço real. Basta fazer o reconhecimento facial com o Face ID ou usar o Touch ID, aproximar o iPhone e bliep-bliep: “pagou-se”.

Naturalmente, não há qualquer cobrança, pois aparece no ecrã um cartão fictício sem ligação a um banco. Também não é usado um terminal real. Mas as crianças acham divertido e é algo bastante inofensivo.

Para usar o Apple Pay em Portugal, uma criança tem de ter pelo menos 13 anos. Esta pequena e curiosa função escondida permite brincar quase como se fosse real. Se ainda tiver um iPhone mais antigo guardado numa gaveta, pode ser divertido para as crianças.

Experimentar o Apple Pay (mesmo sem cartão)

A demonstração do Apple Pay destina-se sobretudo a treinar o uso do serviço de pagamentos. Muitas pessoas seguram mal o iPhone quando o aproximam do terminal.

O movimento correto é encostar a parte traseira do iPhone ao terminal, e não o ecrã. Com a demonstração, é possível treinar. Se o fizer com o ecrã voltado para o terminal, a distância até ao chip NFC é maior e a transação pode falhar. Além disso, assim não vê o ecrã e perde a confirmação visual do pagamento.

Para aceder à demonstração do Apple Pay no iOS 26:

Vá a Definições > Carteira e Apple Pay .

> . Toque em Predefinições do Apple Pay .

. No final, encontrará uma explicação sobre a demonstração do Apple Pay. Toque em Experimentar a demonstração do Apple Pay.

A aplicação Carteira abre-se e surge uma breve explicação . Toque novamente em Experimentar a demonstração do Apple Pay.

. Toque novamente em Experimentar a demonstração do Apple Pay. Use o Apple Pay como habitualmente.

Carregue duas vezes no botão lateral, faça o reconhecimento com Face ID ou Touch ID e aproxime o iPhone. Não se esqueça de ativar o som para ouvir o característico som do Apple Pay.

Simples, verdade? Esta funcionalidade não se destina, entendo, para distrair as crianças, mas sim para dar a conhecer, a quem desconhece, o funcionamento simples do Apple Pay. Contudo, fica a dica se quiser tirar outro tipo de proveito.