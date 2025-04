iOS 19 já está a fervilhar: novas fugas de informação revelam muitas novidades (vídeo)

Estamos a pouco mais de 60 dias de conhecermos o novo iOS 19 e são muitos os que tentam "adivinhar" como será o tão prometido novo design do iOS. Contudo, dizem, há fugas de informação que resultaram em imagens, concretas, do futuro sistema operativo do iPhone. Num vídeo, um "analista do mercado Apple" diz saber como será.

Fuga de informação iOS 19: novos ícones, barra de navegação flutuante

Uma nova fuga de informação divulgada por Jon Prosser alega apresentar o olhar mais abrangente até agora sobre o iOS 19, a próxima grande atualização do sistema operativo da Apple.

Num vídeo publicado hoje no canal YouTube FrontPageTech, Prosser mostra uma série de alterações de design, supostamente provenientes de uma versão interna do sistema.

Estão prestes a ver a maior fuga de sempre do iOS.

Afirma, classificando esta revelação como significativa, ao mesmo tempo que responde ao ceticismo de Mark Gurman, da Bloomberg, em relação a fugas anteriores.

A fuga destaca novos ícones de aplicações com um “raio de curvatura de cerca de 30, mais ou menos”, situando-se entre os ícones quadrados do iOS 18 e os circulares do visionOS (que equipa o Apple Vision Pro).

Prosser explica que versões anteriores escondiam estas alterações, comentando:

A Apple estava a ocultar os novos ícones atrás dos antigos.

Esta ação, normal na Apple, tem seguramente preocupações, no caso do dispositivo de teste ser visto em público. Acrescenta que os ícones finais podem ainda vir a tornar-se “círculos perfeitos”, embora ainda não tenha confirmado isso. Aliás, como já referimos, a Apple adora a curva de Euler!

Um aspeto mais de vidro flutuante

As animações a nível de sistema também se destacam. Elementos como interruptores e funcionalidades do ecrã de bloqueio “brilham à medida que se move o dispositivo”, reforçando a estética vítrea que a Apple parece estar a seguir.

A Central de controlo recebe pequenas atualizações, com os controlos de brilho e volume a tornarem-se mais arredondados. Aplicações nativas como Música e App Store incluem agora uma nova “Vista por Separadores” na parte inferior, que Prosser descreve como “muito mais fluida e responsiva”, inspirada nas animações da Dynamic Island.

Refere ainda que esta barra de separadores flutuante, vista internamente como uma evolução da interface atual, será alargada a aplicações de terceiros para manter a consistência.

Na app Mensagens, “o campo de pesquisa encontra-se agora… na parte inferior do ecrã” dentro dos fios de conversa, uma alteração subtil face a versões anteriores. A app Definições também apresenta uma ligeira mudança visual, com espaçamento mais amplo e sombras.

Não é suficientemente diferente para que uma pessoa comum repare.

Diz Prosser, sublinhando que o foco está no refinamento visual e não em mudanças radicais na usabilidade.

App Câmara fica mais organizada e o design é melhorado

Surge também uma nova funcionalidade da câmara exclusiva dos modelos iPhone 17 Pro e Pro Max. A app Câmara redesenhada, já anteriormente sugerida por Prosser em janeiro, permitirá gravar simultaneamente com a câmara traseira e frontal — uma funcionalidade semelhante à do Galaxy S4 da Samsung de 2013.

Esta mudança enquadra-se nas alegações anteriores de uma renovação inspirada no visionOS.

Prosser apresenta esta fuga como uma resposta às críticas de Gurman, que considerou as maquetes anteriores do iOS 19 do FrontPageTech como “desatualizadas ou falsas, ou o que quer que fosse”.

Prosser insiste que os visuais são recriados de raiz para proteger as fontes, uma medida necessária dado que a Apple divide o desenvolvimento do sistema entre equipas distintas para evitar fugas.

O lançamento público do iOS 19 está previsto para setembro, embora se espere que a Apple revele oficialmente a atualização em junho, durante a WWDC.