Com mais um trimestre passado debaixo da pandemia, os mercados refletem os danos causados pelo novo coronavírus. Segundo os dados da Counterpoint Research aprestados ontem, os efeitos que a COVID-19 teve nas vendas de smartphones dão conta de uma queda nas vendas de smartphones nos Estados Unidos de 25%, em relação ao ano anterior no segundo trimestre de 2020. Contudo, o iPhone SE representou um “ponto positivo” para o mercado.

Não houve vencedores, houve sim marcas que perderam mais que outras, mas o cenário não é favorável a nenhuma. A Apple continua a piscar o olho aos utilizadores Android.

Apple dá um trambolhão de 23%

Já se percebeu que o mundo não está melhor, que os mercados não estão a recuperar e que as economias não vão sarar as feridas tão cedo. As análises começam a mostrar a realidade dos factos e as percentagens começam a ficar a negritos nos relatórios das empresas.

Reportando o assunto ao mercado de vendas de smartphones dos Estados Unidos, a Samsung foi menos afetada com esta crise. A empresa sul-coreana viu o volume de vendas por distribuidores diminuir 10% no segundo trimestre. No segundo lugar aparece a Alcatel, que registou uma queda de 11%.

Conforme os dados da empresa de análise de mercado, os volumes de vendas da Apple caíram 23% em relação ao ano anterior. Pior ficou a LG que caiu 35%, seguida pela OnePlus, com uma queda de 60%, a Motorola, com 62% e a ZTE, que caiu 68%.

De acordo com o diretor da Counterpoint Research na América do Norte, Jeff Fieldhack, o desempenho da Apple durante o segundo trimestre de 2020 foi significativamente ajudado pelo novo iPhone SE. As informações dizem que o dispositivo mais barato da Apple está a vender acima das expectativas. Também é apontado que este não deve canibalizar as vendas do iPhone 12 neste outono.

Os volumes da Apple cresceram no trimestre e foram especialmente ajudados pelos volumes do iPhone SE. O dispositivo obteve sucesso e vendeu acima das expectativas nos canais pós-pago e pré-pago. Desde o lançamento do iPhone SE, as lojas de operadoras e o retalho nacional foram reabertos. Alguns canais lançaram grandes promoções para atrair compradores de volta às lojas. Os compradores do iPhone SE são mais pragmáticos em relação ao preço, menos preocupados com o 5G, e o ecrã menor não é considerado um obstáculo.

Utilizadores que querem deixar o Android gostam do iPhone SE

O analista também explicou que o iPhone SE tem sido especialmente atraente para os utilizadores que querem abandonar o Android. Segundo ele, são mais de 26% dos compradores vindos do Android:

Mais de 30% dos compradores do iPhone SE vieram do uso de um dispositivo iPhone 6S ou mais antigo – dispositivos com quatro anos ou mais. Mais de 26% dos utilizadores do iPhone SE passaram de um dispositivo Android para iOS.

A Counterpoint estima que as vendas de smartphones de maio até o final de junho aumentaram semana a semana, enquanto as vendas de junho de 2020 foram mais fortes que as de junho de 2019. Isso poderá indicar que o mercado de smartphones começa a abrandar a queda, pelo menos nos EUA, que é um dos maiores mercados do mundo. Espera-se que os lançamentos agendados para o outono também venham ajudar substancialmente.

