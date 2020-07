Apesar de estarmos muito tempo ligados às redes Wi-Fi, os nossos smartphones ainda consomem muitos dados ao longo do dia. Isto pode levar, em certas situações, a que os consumos sejam elevados e que prejudiquem os utilizadores.

A Google quer ajudar nestes momentos e tem uma novidade para breve para o Chrome do Android. Este terá uma forma muito simples de poupar dados, adiando para mais tarde os downloads que este browser tem de fazer.

É ainda apenas uma experiência que a Google tem no seu browser do Android, mas tem tudo para ser um sucesso. O Chrome Canary está a ser a prova de que esta novidade poderá ter caminho aberto para as versões mais estáveis e tornar-se um padrão no futuro.

Grande novidade da Google para o seu browser

Este browser permite agora que os utilizadores agendem os dowloads que têm para fazer nos seus smartphones. Ao escolher um link de um ficheiro ou de uma imagem, o Chrome vai apresentar uma mensagem que dá ao utilizador a possibilidade de agendar os downloads.

Para além de poder feito na hora, poderá também ser descarregado apenas quando estiver ligado ao Wi-Fi ou numa data e hora definida. O utilizador só precisa de definir quando quer o download no Chrome e este irá ser começado assim que chegar o momento certo.

Como ativar esta novidade no Chrome Canary

Esta novidade está por agora no Chrome Canary do Android, mas em breve a Google poderá alargá-lo a outras versões. Para testar só precisam de aceder ao endereço chrome://flags deste browser e procurar por download-later.

Ambas as opções encontradas devem ser ativadas e o Chrome Canary deve ser reiniciado. Após esse passo, sempre que clicarem num link de download ou escolherem descarregar uma imagem, este browser da Google apresentará uma mensagem ao utilizador. Este deve aqui decidir quando quer fazer o download.

Caso se torne uma novidade nas versões de dia a dia do Chrome do Android, será uma excelente adição da Google. Dá ao utilizador o controlo total dos seus downloads no browser e assim permitir poupar dados de forma total no smartphone.