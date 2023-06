A "luta" entre o iOS e o Android tem já muitos anos. Se muitos utilizadores são fieis e não admitem trocar de sistema, muitos outros são mais voláteis e trocam de sistema e de marca de forma recorrente, sempre procurando obter o máximo dos seus smartphones. Agora surgiu informação detalhada pelos principais motivos que levam a esta troca.

As razões que levam um utilizador a trocar do Android para o iOS são totalmente diferentes do caminho oposto. Há razões bem definidas e que levam a abraçar o sistema da Apple, deixando assim tudo que o sistema da Google oferece aos seus utilizadores.

Para sustentar esta questão, a CIRP procurou saber as principais razões para que o movimento aconteça. Estas podem parecer óbvias, mas são a base para que a decisão de comprar um iPhone seja tomada, deixando assim o Android.

Problemas de telefone anteriores: o telefone antigo não os satisfazia, porque estava a envelhecer, precisava de reparações ou tinha algum problema que afetava a experiência do utilizador

o telefone antigo não os satisfazia, porque estava a envelhecer, precisava de reparações ou tinha algum problema que afetava a experiência do utilizador Novos recursos do telefone: queriam mais e diferentes formas de usar o smartphone, como uma câmara melhor, opções de acessórios aprimoradas ou uma interface mais intuitiva

Custo: poderiam gastar menos num novo iPhone do que esperavam ou num smartphone Android comparável

poderiam gastar menos num novo iPhone do que esperavam ou num smartphone Android comparável Ligação à comunidade: queriam um smartphone que se integrasse com a família e amigos, inclusive usando iMessage e FaceTime no iOS

Como pode ser visto no gráfico acima, a principal causa para a mudança é mesmo a presença de problemas no smartphone. Segue-se a chegada de novas funcionalidades do iPhone e a relação custo-benefício que o iPhone oferece. Só mesmo no final temos as funcionalidades únicas, como o iMessage e o FaceTime, que este oferece.

É curioso ver as razões apresentadas e como isso influencia a compra de um novo iPhone. Será também interessante ver as razões que levam a que o caminho no sentido do Android é feito, deixando assim o iPhone para tras.