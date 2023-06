Carro elétrico da Xiaomi foi finalmente visto a circular nas ruas da China

Não há qualquer dúvida que a Xiaomi está a preparar um novo carro elétrico. Esta será a primeira proposta da marca, que se junta a uma vasta alista de produtos. Agora, este carro elétrico foi visto finalmente a circular nas ruas da China, em testes.

Ao longo dos últimos meses as imagens do futuro carro da Xiaomi têm sido reveladas por muitos. Estas resultam do estado de desenvolvimento desta futura proposta, que está agora muito mais próxima de ser lançada e como tal a necessitar de testes mais exaustivos e reais.

Assim, o Xiaomi MS11, nome pelo qual será conhecido, está já a circular nas ruas das China. Claro que não apresenta a sua forma final, mas sim uma onde está presente uma camada que esconde os pormenores e as suas linhas de maior detalhe.

Um primeiro vídeo deste carro elétrico foi agora revelado, onde o carro da Xiaomi é finalmente mostrado com outro nível de detalhe. Este é captado numa das viagens realizadas para confirmar e validar alguns elementos desta proposta.

Revelado por um YouTuber da China, o Xiaomi MS11 está presente em todo o seu esplendor, com muito a ser revelado. Claro que a pintura camuflada está presente e a garantir que muito do que será revelado fica ainda por descobrir por todos os que tiverem acesso a estas imagens reais.

Há ainda um pormenor que é destacado e que revela muito do que o carro elétrico irá trazer. Em primeiro lugar temos a presença de sensor que parecem mostrar como este carro será capaz de conduzir de forma autónoma. Além disso, outros pormenores do seu design são mostrados.

Espera-se que durante 2024 a Xiaomi revele muitos mais do seu carro. Este deverá estar limitado inicialmente à China, podendo depois ser alargado a outros mercados. Espera-se que seja uma proposta capaz de combater o Model S da Tesla ou o ID.7 da Volkswagen.