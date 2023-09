Uma das novidades do novo iPhone 15 é a funcionalidade Localização exata. O novo chip de banda ultralarga de segunda geração permite comunicar com outros dispositivos que tenham o mesmo chip a um alcance alargado, em comparação com o chip U1 presente nos iPhones e AirTags da geração anterior. Com a chegada às mãos dos utilizadores do novo smartphone, os testes já começaram e os resultados são muito interessantes, como podemos ver num vídeo demonstrativo.

iPhone 15 traz uma novidade muito interessante

A tecnologia é um sucesso (apareceu no iPhone 11, em 2019), e está mais que comprovada com os AirTags a dar o mote para algo maior, com outro tipo de alcance. Como tal, a Apple equipou os novos iPhone 15 com um chip de segunda geração para tirar proveito da plataforma Encontrar. Com estes dois elementos (software e hardware), os utilizadores (o peopleware) poderão usar os novos iPhones para encontrar amigos próximos que também tenham um iPhone 15.

Por trás desta inovação está a interface Localização exata (Precision Finding) que mostra indicadores de distância e direção continuamente atualizados. Pode ver o teste no vídeo da Teknófilo.

Conforme as imagens, o iPhone 15 liga-se a outro equipamento que está a cerca de 60 metros de distância, muito para além do alcance que já vimos o Precision Finding funcionar com os AirTags. Provavelmente, estas são as melhores condições, uma vez que o teste é realizado num espaço aberto ao ar livre.

Claro, as barreiras físicas, como um espaço com portas fechadas, irá limitar e colocar interferências. No entanto, esta novidade funciona.

Como funciona esta nova ferramenta?

Na base, como referimos em cima, está a plataforma Encontrar. Nesta aplicação existe uma área para encontrar Pessoas. Então, a nova funcionalidade é ativada selecionando simplesmente o amigo na aplicação. Quando a função Encontrar com precisão está disponível, o botão "Encontrar: próximo" fica visível no cartão de detalhes.

A seta de distância e direção é atualizada continuamente à medida que o utilizador se aproxima da posição do amigo.

O vídeo vai ao encontro das afirmações da Apple, segundo as quais o chip de segunda geração tem um alcance até três vezes superior ao do U1. O alcance máximo da Localização exata (Precision Finding) para os AirTags é de cerca de 10 a 15 metros. Nesta segunda geração vemos pelo menos 60 metros de distâncias. Portanto, é significativamente mais.

Presumivelmente, um futuro modelo de AirTags integrará o novo chip de banda ultralarga e melhorará significativamente a experiência de localização de objetos. Contudo, está aberta a porta para a renovação desta funcionalidade que tem tido sucesso entre os utilizadores.