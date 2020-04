WiFi 7 está a chegar e promete uma velocidade de 30Gbps

O mundo continua a evoluir, mesmo que seja a um ritmo mais lento do que aquele ao qual estávamos habituados. Mas, com a WiFi 6 ainda a dar os primeiros passos, a expetativa já é pensar no WiFi 7!

Segundo as informações mais recentes, este protocolo estará já a ser desenvolvido e será capaz de atingir uma velocidade de 30 Gbps, ou seja, três vezes mais do que os 9,6 Gbps conseguidos pelo WiFi 6.

Apesar de o WiFi 6 estar ainda num estado muito inicial, não abrangendo sequer a população em larga escala, o próximo passo já está a ser pensado.

Atualmente apenas alguns routers e terminais mais recentes são capazes de suportar o protocolo WiFi 6. Ainda assim, a evolução não pode parar.

WiFi 7 estará já a ser desenvolvido

De acordo com as informações mais recentes, a próxima geração do protocolo WiFi 7 estará já em desenvolvimento. Segundo o que se relata, a taxa máxima de transmissão teórica do WiFi 7 será capaz de atingir os 30 Gbps. Esta velocidade é três vezes superior àquela que o protocolo WiFi 6 consegue oferecer, ou seja 9,7 Gbps.

Mas se compararmos com o atual protocolo WiFi 5 (802.11 ac), o WiFi 6 (802.11 ax) consegue ser 40% mais rápido e, além disso, consome menos energia.

Os routers que utilizam o protocolo WiFi 6 conseguem ainda suportar mais dispositivos ligados ao mesmo tempo. Relativamente a questões de segurança, este sistema está construído de uma forma que torna bem mais difícil os ataques e invasões por parte dos hackers.

O WiFi 6 também suporta o mais recente protocolo de segurança WP3 e é considerado por muitos como um dos sistemas mais desenvolvidos da atualidade.

Protocolo WiFi 7 deverá ser lançado em 2024

Quanto ao protocolo WiFi 7, este ainda não ‘existe’ efetivamente, mas a verdade é que o seu padrão, possivelmente 802.11be, já está em desenvolvimento. Espera-se que o seu lançamento ocorra em 2024.

Se o WiFi 6 conta com a tecnologia MU-MIMO e suporta até 8 fluxos de dados para trabalhar em simultâneo, prevê-se que o protocolo WiFi 7 possa vir equipado com a tecnologia CMU-MIMO. Neste caso, poderá suportar até 16 fluxos de dados, 8 faixas a 16 faixas, caminho interestelar adequado, entre outros.

Para além das tradicionais frequências de 2,5 GHz e 5 GHz, o WiFi7 irá suportar ainda a frequência de 6GHz, e todas estas três frequências poderão funcionar em simultâneo.

Relativamente ao método de modulação de sinal, o WiFi 6 (802.11 ax) recorre ao 1024-QAM e o WiFi 7 será atualizado para um método de 4096-QAM. Sendo assim, fica mais fácil de atingir a velocidade estimada de 30Gbps.