A emoção da Fórmula 1 (virtual) regressa em 2020

Está confirmado. A Codemasters validou no final da semana passada que F1 2020 vai ser uma realidade e até já tem data de lançamento.

Venham ver.

E aí está a confirmação. Fórmula 1 2020 vai ser uma realidade nas consolas e PCs, foi revelado pela Codemasters.

Após o ingresso da Fórmula 2 no jogo da Codemasters do ano passado parece que este ano a fasquia se encontra bastante alta e mais difícil de bater.

A título de curiosidade relacionada com o jogo é o facto da Codemasters aproveitar esta edição para celebrar a carreira de um dos maiores pilotos de sempre: Michael Schumacher. Dessa forma irá haver uma edição Deluxe que será acompanhada por conteúdos exclusivos assim como com um acesso antecipado ao jogo de 3 dias.

Uma das novidades reveladas de maior relevo foi a criação de um modo MyTeam. Como o nome indica, este novo modo permitirá ao jogador uma carreira mais abrangente na qual poderá criar a sua equipa de raiz e tentar colocá-la ao nível das existentes atualmente.

Entretanto, o modo Carreia continuará a existir e ambos partilharão da opção de se poder escolher a duração (número de épocas).

Entre as novidades já esperadas, existe a inclusão dos circuitos de Hanói e o Circuito Zandvoort.

Também de regresso está o modo split screen para se jogar entre amigos.

Por fim, todos os jogadores que adquirirem a edição F1 2020 Deluxe Schumacher Edition terão acesso a conteúdos exclusivos conforme mencionamos acima. Podem ver de seguida 4 carros exclusivos guiados pelo alemão que irão ter no jogo:

1991: Jordan 191

1994: Benetton B194

1995: Benetton B195

2000: Ferrari F1-2000

Uma questão que ainda fica sem resposta, por enquanto, prende-se com a Fórmula 2. Na edição do ao passado a introdução da Fórmula 2 foi a novidade de maior relevo e foi bastante bem recebida (apesar da chegada tardia). Será de prever que este ano este modo tenha uma atenção particular e mais incisiva pela Codemasters.

“F1 2020 promete ser o maior e mais inovador jogo da série até agora” promete Paul Jeal, F1 Franchise Diretor da Codemasters. E acrescenta ainda que “Os jogadores mais intensos de Fórmula 1 irão certamente receber bem tanto o novo Modo MyTeam, como as novas capacidades de personalização“.

F1 2020 será lançado a 10 de julho para Playstation 4, Xbox One e PC.