EstudoEmCasa: Onde obter atividades e recursos complementares

Amanha, segunda-feira (27 de abril) será a segunda semana da Escola pela TV (#EstudoEmCasa). Além dos conteúdos que são lecionados pelos professores, existe também muito material de apoio, incluindo nos canais do Youtube que foram criados.

E onde obter as fichas de cada ano/disciplina e outros conteúdos?

#EstudoEmCasa é o nome do espaço que ocupa a grelha das 09h às 17h50, com conteúdos organizados para diferentes anos letivos, uma ferramenta importante para complementar o trabalho dos professores com os seus alunos. A primeira semana correu dentro do que era esperado, até porque os professores não são atores nem jornalistas. Cada um com a sua estratégia, desempenhou certamente o seu papel da melhor forma que sabia.

Além das aulas que acontecem em sinal aberto na RTP memória, o Ministério da Educação também disponibiliza conteúdos de suporte no YouTube.

Links de Canais do #EstudoEmCasa no Youtube

De referir que o conjunto de conteúdos educativos disponibilizados através do #EstudoEmCasa estão a ser desenvolvidos numa parceria entre o Ministério da Educação, a RTP e conta com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.

Obter obter atividades e recursos complementares

Além do que foi apresentado anteriormente, na página do Ministério dedicada a esta iniciativa estão disponíveis vários conteúdos para os diversos anos letivos. Basta que escolham o ano e a disciplina para obter atividades e recursos complementares de cada ano/disciplina.

Por exemplo, acedendo ao segundo ano e escolhendo a disciplina de Matemática é possível ver as aulas que foram lecionadas e também obter outros recursos de apoio à matéria.

Além da RTP memória, dos canais no YouTube com conteúdos pedagógicos estão também disponíveis as apps para Android e iOS.

