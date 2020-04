EstudoEmCasa: Já estão disponíveis as app para iOS e Android

Face à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a telescola começou hoje às 9h na RTP memória. Durante este terceiro período, a RTP Memória irá ceder a emissão a conteúdos pedagógicos temáticos, lecionados por professores, para alunos do ensino básico.

Além da RTP memória existem canais no YouTube com conteúdos pedagógicos. Hoje foram também disponibilizadas as apps para iOS e Android.

#EstudoEmCasa é o nome do espaço que vai ocupar a grelha das 09h às 17h50, com conteúdos organizados para diferentes anos letivos, uma ferramenta importante para complementar o trabalho dos professores com os seus alunos.

Os conteúdos pedagógicos temáticos irão contemplar matérias que fazem parte das aprendizagens essenciais do 1.º ao 9.º ano, agrupados por: 1.º e 2.º anos, 3.º e 4.º anos, 5.º e 6.º anos, 7.º e 8.º anos e 9.º ano, abrangendo matérias de uma ou mais disciplinas do currículo, as quais servirão de complemento ao trabalho dos professores com os seus alunos.

#EstudoEmCasa: Apps para iOS e Android

Além da emissão também via RTP Play, é possível acompanhar as aulas nas apps para iOS e Android. Os conteúdos disponíveis contemplam as matérias que fazem parte das aprendizagens essenciais do 1.º ao 9.º ano, agrupados da seguinte forma:

1.º e 2.º anos;

3.º e 4.º anos;

5.º e 6.º anos;

7.º e 8.º anos;

9.º ano.

Esta é uma ferramenta importante para complementar o trabalho dos professores com os seus alunos. Os canais no YouTube foram criados recentemente e já podem ser subscritos aqui.

