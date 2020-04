OPPO A92s: apresentado o novo e potente smartphone de gama média

A OPPO apresentou os mais recentes equipamentos para juntar à sua coleção. Para além do lançamento do modelo Find X2 Lite, a empresa também aproveitou a ocasião para assim anunciar mais três novos smartphones da linha A, na China. Deste anúncio, destaca-se o OPPO A92S que vamos explorar um pouco no decorrer deste artigo.

Aos poucos as marcas vão conseguindo apresentar os equipamentos que, de alguma forma, ficaram suspensos devido à crise mundial da COVID-19. Esta situação não só contribui para a renovação da confiança das empresas na economia, como também permite aos consumidores reiniciarem, mesmo que de forma mais lenta, as suas compras.

A recuperar aos poucos da pandemia, a OPPO deu o seu primeiro grande passo pós-crise. Nesse sentido a empresa chinesa lançou ao público o novo Find X2 Lite, mas também aproveitou para anunciar na China mais três novos equipamentos, desta vez da sua linha A. Deste anúncio, o destaque vai para o modelo A92s.

OPPO A92s: o mais recente smartphone da marca que se destaca

O OPPO A92s surge como um equipamento de gama média, mas que apresenta características muito atrativas que, certamente, vão ser um ponto forte no despertar do interesse por parte dos consumidores.

Este smartphone traz o novo processador MediaTek Dimension 800 e um SoC de gama média premium, já com 5G integrado. Uma novidade interessante é a taxa de atualização de 120 Hz, o que é surpreendente para um equipamento desta gama.

Para além disso, este e mais alguns aspetos encontram-se inseridos num dispositivo que se apresenta num design bastante cativante e elegante, com uma espessura fina e ainda um curioso formato no sistema de quatro câmaras. Duas destas câmaras serão consideradas principais e as outras duas secundárias.

Principais características do OPPO A92s

Dimensões e Peso : 8,1 mm de largura e 184 gramas

: 8,1 mm de largura e 184 gramas Ecrã: IPS/LCD de 6,57 polegadas Resolução FullHD + Taxa de atualização de 120 Hz Punch-hole

Processador: MediaTek Dimensity 800

MediaTek Dimensity 800 RAM: 6/8 GB

6/8 GB Armazenamento Interno : 128 GB

: 128 GB Câmara Principal: 48 MP Grande angular de 8 MP Macro de 2 MP Bokeh de 2 MP

Câmara Frontal: 16 + 2 MP

Bateria: 4.249 mAh de carregamento rápido 18 W

Sistema Operativo: Android 10 com ColorOS 7

Conectividade: 5G 4G WiFi 5 Bluetooth 5

Extras: Leitor de impressão digital lateral



O leitor de impressão digital lateral vai permitir que o utilizador desbloqueie o equipamento, apenas usando para isso o polegar da mão direita ou indicador da mão esquerda, consoante a sua lateralidade dominante.

Quanto a cores, o equipamento estará disponível em preto e branco levemente rosado com bordas laterais em tom dourado.

Para já, o OPPO A 92s será colocado à venda na China. Até ao momento não há qualquer informação sobre o seu lançamento fora do mercado chinês.

Assim, os asiáticos já pode fazer a reserva do equipamento no site da OPPO, onde os consumidores encontrarão disponível a versão preto e branco/rosa de 6/128 GB e 8/128 GB.

No que respeita ao preço, o OPPO A92s de 6/128 GB custa 2.199 yuan, cerca de 286€ e o A92s de 8/128 GB tem um preço de 2.499 yuans, o que corresponde a 325€, numa conversão direta.