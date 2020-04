Usar máscara parece ser cada vez mais importante no combate a esta pandemia. Por várias vezes foi explicado que o contágio pode ser feito através das gotículas projetadas no ar, quando respiramos ou falamos. Gotas de saliva, podem transportar o novo coronavírus que se mantém no ar tempo suficiente para infetar outra pessoa.

Numa experiência mostrada em vídeo, recorrendo à luz laser, é possível perceber a projeção das partículas.

Falar poderá infetar outras pessoas com COVID-19

O ato de falar acaba por gerar gotículas de fluídos que variam de tamanho e são capazes de carregar vírus. Nesta experiência, é mostrada, em vídeo, essa propagação.

O uso de máscara parece ser forte impedimento para que os fluídos sejam projetados. Como tal, se todos usarmos máscara, devidamente higienizada, passará a haver uma contenção dessas partículas, potenciais transmissoras da COVID-19.

Conforme poderemos ver, cientistas americanos expuseram num estudo, publicado na revista científica The New England Journal of Medicine, imagens muito conclusivas. Aliás, o vídeo em baixo é um exemplo claro da importância da máscara.

Usar máscara parece ser realmente muito importante

No estudo, e para compreender o fenómeno em formato visual, os cientistas decidiram registar as gotículas, recorrendo à luz laser de cor verde num ambiente escuro.

Desta forma, como é visto, um homem inicialmente disse algumas vezes “mantenha-se saudável”, sem máscara. À medida que o homem falava, as gotículas ganhavam cor verde e espalhavam-se pelo ambiente.

No entanto, quando foi usada uma máscara, o homem repetiu as mesmas palavras em vários tons de voz. Conforme é visto, as gotículas já não eram percetíveis, mesmo quando as palavras eram ditas com mais intensidade.

Quanto mais alto falar, mais saliva vai espalhar

Ainda de acordo com os cientistas, há uma relação entre o volume da voz e a quantidade de gotículas projetadas pela boca.

Descobrimos que o número de flashes [de luz verde] aumentava com o volume da fala. Esta descoberta foi consistente com as observações anteriores de outros investigadores. Num estudo, as gotas emitidas durante a fala foram menores que as emitidas durante a tosse ou espirro.

Referiram os cientistas.

Portanto, este é mais um estudo, com provas concretas, que usar máscara é imensamente importante para parar o contágio. Há estudos que referem que o uso da máscara representa 85% de diminuição de contágio do SARS-CoV-2.

