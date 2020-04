Recoverit: como recuperar dados da partição que foram perdidos ou eliminados

Já se deparou com uma situação em que consegue ver o disco rígido, mas não consegue ter acesso? Em caso positivo, o disco rígido pode ter uma falha.

Seguidamente, surge a questão de como recuperar o disco rígido com falhas. Hoje falamos do Recoverit: um software de recuperação de dados que pode ajudar a recuperar os ficheiros perdidos.

Em seguida, podemos compreender as várias causas que levam à falha de um disco rígido, mas também como recuperar os dados perdidos através do Recoverit.

Por muito cuidado que tenhamos enquanto usamos o computador, eventualmente poderemos ter problemas. Por exemplo, algo pode acontecer à nossa partição e podemos muito bem perder todas as coisas importantes que lá tenhamos guardado. Nesses casos, é possível recuperar os ficheiros? Sim, a resposta é perentória.

Ao passo que a recuperação da partição é possível, também se torna muito simples. Existem agora ferramentas eficientes de recuperação de dados à disposição, pelo que uma ferramenta de recuperação de dados é um trunfo, quando tudo o resto falha.

Quais podem ser as causas de um disco rígido com falhas?

Na verdade, a falha ou falhas num disco rígido podem ser resultado de vários motivos.

Porquanto, algumas dessas falhas podem ser listadas da seguinte forma:

Falha súbita de energia que leva a eventual falha lógica ou mecânica;

Danos físicos ou lógicos ao hardware;

Exposição a condições de temperatura extrema;

Falha de fabrico;

Malware ou vírus;

Sistema corrompido;

Conexões soltas;

Fragmentação severa;

Firmware corrompido;

Derrame de água nos componentes;

Então, sempre que ocorrer algo deste género, o disco rígido pode fazer com que o sistema operativo (SO) possa deixar de o reconhecer.

Por outro lado, sons invulgares ou barulhos fora do comum, perda de dados constantes e erros do disco rígido são alguns sinais possíveis que também indicam a falha no disco rígido.

Como recuperar dados de partição perdidos ou eliminados

Existem vários métodos que podemos usar, mas os 2 melhores estão aqui destacados: A linha de comandos e o software de recuperação de dados.

Solução 1: CMD – linha de comandos

Embora muitos não saibam, é possível que o problema tenha surgido da perda da letra associada ao disco, da perda da etiqueta de volume, ou da perda do nome da partição. Uma forma simples de poder resolver passa pela linha de comandos para atribuir uma letra de unidade à divisória, para que a veja novamente no Explorer.

Carregue na tecla “Windows” + “R” e escreva diskmgmt.msc (sem as aspas) na janela executar; Pressione “Enter” e verá a Gestão do disco; Procure a secção marcada como Não alocada, pois será onde está a partição eliminada; Pressione a tecla “Windows” e escreva CMD e clique no aplicativo Linha de comandos; Escreva diskpart na janela da linha de comandos de comando e carregue em Enter; Escreva “list disk” e carregue em Enter. A lista dos discos ativos será revelada no sistema; Escreva select disk # no na linha de comandos e pressione Enter, mas substitua # pelo número de partições que foram eliminados; Digite list volume e pressione Enter, escreva select volume # pressione Enter novamente. Mais uma vez, substitua # pelo número de partições que foram eliminadas; Na última etapa, escreva atribuir letra= # e carregue no Enter. Mais uma vez substitua # pela letra que escolheu. Saia da janela da Linha de Comandos e verifique agora se pode aceder à partição perdida. Todos os ficheiros devem estar lá novamente.

Solução 2: como recuperar ficheiros com o Recoverit?

Tudo bem se a solução acima não corrigir a partição perdida e os seus dados ainda não estão disponíveis. É hora de mostrar as grandes armas! É hora de trazer o Recoverit Data Recovery para a ação, disponível para Windows e Mac.

Primeiramente, podemos descrever o Recoverit Data Recovery, agora, como um dos melhores softwares que nos ajudam a recuperar ficheiros, partições ou discos apagados e/ou perdidos, em três passos muito fáceis e em poucos minutos.

Assim, o software consegue recuperar dados do portátil, do computador, do dispositivo de armazenamento externo, da reciclagem do Windows e até mesmo do disco rígido interno.

Em segundo lugar, é importante perceber que o Recoverit consegue dar suporte à recuperação de vários tipos de ficheiro, como

Áudios,

Vídeos,

Imagens,

Emails com documentos e gráficos,

Entre outros conteúdos

De seguida, iremos mostrar 2 opções de recuperação: por um lado de ficheiros, por outro lado, de partições:

3 passos de recuperação simples do Recoverit: ficheiros

Surpreendentemente, são precisos apenas três passos para recuperar os ficheiros do disco rígido após instalar este software. Vejamos:

Passo 1: Selecione a localização

Assim sendo, instalamos o Recoverit no PC e corremos o software para começar.

Seguidamente, selecionamos o local (disco) onde perdemos os nossos dados. Para isso, é necessário escolher um disco rígido sob a secção “Disco Rígido”. Também podemos selecionar uma opção de disco rígido externo caso se aplique essa situação.

Agora, basta clicar no botão “Iniciar” para começar o processo e analisar a localização selecionada.

Passo 2: Localização para analisar

Com efeito, cada vez que o Recoverit inicia uma análise completa em diferentes fontes pode levar vários minutos para a terminar. Pode também demorar algumas horas, no caso de ficheiros de grande porte.

Por outro lado, é possível analisar facilmente uma localização específica para recuperar, bastando selecionar a localização do ficheiro e o seu tipo.

No canto inferior esquerdo, podemos ver uma opção chamada “Recuperação avançada de vídeo”. Obviamente, esta opção é usada para recuperar vídeos apagados.

Passo 3: Pré-visualizar e guardar

Como resultado, após a análise, o Recoverit apresenta a opção de pré-visualizar os ficheiros recuperáveis antes de passar para a fase de recuperação.

Ao clicar no ficheiro pretendido, uma miniatura mostrará o conteúdo no painel certo. Além disso, a pré-visualização oferece todas as informações do ficheiro, incluindo o seu nome, tamanho, caminho e data modificada.

Portanto, seguidamente, clicamos no separador “Recuperar”, se tivermos a certeza de que é o ficheiro que pretendemos recuperar. É muito importante certificarmo-nos de que escolhemos uma unidade diferente para recuperar os dados.

E pronto! É tudo o que precisamos fazer para recuperar os nossos ficheiros e/partições. Três etapas muito simples que podem salvar os nossos ficheiros.

Conclusão

Em conclusão, podemos perceber que são diversas as razões que podem causar falhas no disco rígido. Contudo, o Recoverit mostra-se capaz de ajudar na recuperação de dados perdidos independentemente do formato e do tamanho.

Trata-se de uma aplicação paga, é certo, mas quanto vale conseguirmos garantir que, após um grave incidente com o disco, temos forma de recuperar toda a nossa informação?

Por fim, para todos os que pretendam conhecer ainda mais ao detalhe a ferramenta, poderão dar uma vista no site oficial.