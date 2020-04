Red Dead Redemption 2 e GTA V entram na luta contra o Covid

Num momento em que todas as baterias estão apontadas para esta pandemia de Covid, eis mais uma notícia de uma marca (neste caso de videojogos) que se junta ao seu combate.

A Rockstar revelou recentemente que Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V vão dar uma pequena ajuda na luta contra o vírus.

Tanto Red Dead Redemption 2 como Grand Theft Auto V são jogos simplesmente fantásticos nos quais não faltam exemplos de luta, de resiliência, de resistência e de esperança. E é à boleia desses conceitos que a Rockstar se aproveita para associar o seu nome à luta contra o Covid.

Segundo a Rockstar, parte do lucro (5%) de Red Dead Online e do GTA Online de abril e maio de 2020 será destinado para iniciativas de auxílio à crise da COVID-19.

“Esse dinheiro será usado para ajudar as comunidades e os negócios locais que foram afetados pelo impacto da COVID-19, tanto diretamente quanto por meio de apoio às incríveis organizações que têm se mobilizado para ajudar os mais vulneráveis nessa crise. Conforme as coisas progredirem, traremos mais novidades sobre essa iniciativa.” lê-se no site da companhia e se tivermos em atenção que estes jogos têm uma extraordinária atividade online (mesmo com os anos de vida que têm), então esta será uma boa notícia.

Red Dead Redemption 2

Mesmo a propósito foi revelado um conjunto de novidades para Red Dead Redemption 2 Online.

Seja em Ciclo do Ouro para adquirir a Armadura Dourada em Ciclo do Ouro, seja em Desafios de Pescaria para ver quem pesca mais peixes ou lutando em Terra de Ninguém e Barão da Ferrovia, esta semana os Eventos do Modo Livre no Red Dead Online terão um bónus de 50% de XP, RDO$ e Ouro.

Além disso, concluir qualquer Evento do Modo Livre antes de 20 de abril renderá um cupão de 50% de desconto em casacos de Nível abaixo de 15.

E todos os jogadores que entrarem em Red Dead Online durante o fim de semana (de 17 a 20 de abril) receberão um Prémio de Carta de Habilidade grátis para melhorar as suas habilidades. O seu Prémio estará disponível na seção Benefícios dentro de 48 horas após jogar Red Dead Online.

Entretanto, por outro lado, o catálogo Wheeler, Rawson & Co também vai receber bons descontos:

30% de desconto em todas as escopetas

30% de desconto em todas as cartucheiras

30% de desconto em todos os cavalos multicategoria

70% de desconto em todos os gestos

50% de desconto em todas as armas brancas

80% de desconto em todas as Cartas de Habilidade

Mais novidades poderão ser vistas aqui.

GTA V

Por outro lado, GTA V também apresenta algumas novidades e promoções esta semana como por exemplo, desconto de 70% nas personalizações dos seguintes veículos na Benny’s Original Motorworks:

Bravado Banshee (900R)

Albany Buccaneer (personalizado)

Vapid Chino (personalizado)

Principe Diabolus (personalizado)

Pfister Comet (Retro personalizado)

Annis Elegy RH8 (Retro personalizado)

Willard Faction (personalizado/Donk personalizado)

Pegassi FCR 1000 (personalizado)

Progen Itali GTB (personalizado)

Declasse Moonbeam (personalizado)

Truffade Nero (personalizado)

Albany Primo (personalizado)

Declasse Sabre Turbo (personalizado)

Vapid Slamvan (personalizado)

Dewbauchee Specter (personalizado)

Karin Sultan (RS)Declasse Tornado (personalizado)

Dundreary Virgo Classic (personalizado)

Declasse Voodoo (personalizado)

Entre outras novidades adicionais encontram-se a oferta do dobro de dinheiro e reputação em missões de contrato ou:

70% Off Personalizações de veículos da Benny’s e 50% de desconto em Fumaça de pneu verde

40% de desconto no Överflöd Tyrant

60% de desconto no Pegassi Zentorno

50% de desconto em Esquemas de Maconha, melhorias e suprimentos

E mais 60% de desconto no Ocelot Ardent e 40% de desconto no Mammoth Hydra

Toca a aproveitar, portanto, sabendo que uma pequena parte dos lucros destes jogos (online) reverterão a favor da luta contra o Covid.