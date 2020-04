Leak revela que o Samsung Galaxy Fold 2 terá suporte para S-Pen

Se é um apreciador dos produtos da Samsung, ou de dispositivos móveis inovadores no geral, então hoje trazemos uma novidade interessante. De acordo com algumas informações que foram divulgadas, a segunda edição do Samsung Galaxy Fold poderá chegar em breve, com um ecrã maior e ainda suporte para S-Pen.

Uma vez que o primeiro modelo foi um sucesso de vendas em Portugal e no Mundo, a marca sul-coreana está empenhada em trazer uma nova versão que possa conquistar o mercado e, assim, servir como mais uma alavanca em fase de pós-crise.

No início da semana passada, tínhamos informado que a Samsung poderia estar a preparar um novo Samsung Galaxy Fold. Algumas das suspeitas apontavam para um ecrã de maiores dimensões, no entanto descartavam a existência de pen.

Agora novos dados foram divulgados, de forma não oficial. Estes desvendam um pouco mais do possível sucessor de um equipamento que foi um sucesso de vendas em Portugal, tendo esgotado rapidamente das lojas.

Samsung Galaxy Fold 2 terá um ecrã maior e suporte para S-Pen

De acordo com as informações, o novo Samsung Galaxy Fold 2 será então uma realidade. E, como seria de esperar, apresentará um ecrã dobrável, tal como refere o seu nome.

Espera-se que este novo equipamento da marca sul-coreana traga um ecrã de 7,59 polegadas, ligeiramente maior que a primeira versão, que tem 7,3 polegadas. A nível de resolução, tudo aponta que esta seja superior ao modelo anterior (2152 x 1536), com 2213 x 1689 píxeis, com uma capacidade de 359 ppi. A taxa de atualização máxima será de 120 Hz.

Por sua vez, o ecrã externo deverá passar das 4,6 polegadas já conhecidas na versão atual, para 6,23, com uma resolução de 2267 x 819 píxeis e uma taxa de atualização de 60Hz.

Quanto à câmara, a fonte que divulgou as informações, menciona a inclusão de um sistema frontal incorporado no ecrã, tal como a linha Galaxy S20.

Contrariamente às informações fornecidas anteriormente, parece que a nova edição do smartphone dobrável terá suporte para a caneta Stylus. De modo a que o ecrã não crie um vinco na zona onde dobra, a Samsung deverá recorrer ao chamado vidro ultrafino.

Outra informação importante é que este equipamento, assim como o Samsung Galaxu Note 20, deverá ser lançado já em agosto de 2020, possivelmente através de um evento online. Quanto ao preço, ainda não há qualquer informação.