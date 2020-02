O mercado dos smartphones tem ofertas para todos os gostos e todas as carteiras. Claro que muitos não merecem a atenção dos utilizadores, mas alguns destacam-se por tudo o que trazem de forma nativa e até natural.

A linha Galaxy S da Samsung segue essa posição e é uma das que maior sucesso tem. O Galaxy S20 foi agora apresentado e volta a assumir uma posição de destaque. O Pplware foi conhecer o novo Galaxy S20 e tem todas as novidades para apresentar em primeira mão.

Depois de todos os rumores, fugas de informação e imagens que surgiram na Internet, a Samsung revelou finalmente os seus novos smartphones para 2020. Como é normal, a marca começou pela linha Galaxy S e trouxe o smartphone que todos esperavam.

O Galaxy S20 surgiu em todo o seu esplendor e a marca revelou as 3 formas que irá usar para novamente conquistar o mercado. Falamos assim do S20, do S20 Plus e do novo S20 Ultra. Estes 3 diferem em muitos fatores, principalmente no tamanho e nas câmaras que trazem.

Se o Galaxy S20 Ultra é de todos o mais bem apetrechado, qualquer um dos restantes consegue ombrear com a concorrência. Falamos principalmente de uma diferença de tamanho, com o S20 a ter um ecrã de 6,2 polegadas, o S20 Plus a ter 6,7 polegadas e por fim o Ultra com 6,9 polegadas.

Estes 3 smartphones seguem a mesma linha dos modelos de 2019, onde foram buscar a sua base, mas elevam o hardware presente a novos níveis e também as funcionalidades e até o software. Não é uma simples atualização, mas sim o reinventar do que já antes fornecia.

A fotografia é o centro destes novos Galaxy S20

É impossível pegar neste novo smartphone, e em especial no S20 Ultra, e não notar de imediato a melhoria que houve no campo da fotografia. Tanto este como o Galaxy S20 Plus têm 4 câmaras fotográficas, com excelentes capacidades.

Destaque vai mesmo para o modelo maior, onde encontramos uma câmara de 108 megapixeis, wide-angle, que é uma das maiores do mercado. Há ainda uma câmara Telephoto de 48 MP e uma Ultra Wide de 12MP. Por fim, há que contar também com uma câmara DepthVision.

No campo do vídeo, os Galaxy S20 são também smartphones únicos. É capaz de filmar já em 8K, o que garante uma qualidade única em qualquer momento. Curioso é o facto de podermos a qualquer momento retirar uma imagem destes vídeos de 8K e obter uma imagem clara de 33MP.

Claro que temos todo o software presente, nativo destes smartphones, que permitem explorar ao máximo o que oferecem. Um dos modos presentes, o Single Take, permite que recolha imagens de forma automática. Posteriormente o produto final é criado pelo telefone, com gifs, imagens e até vídeo. O utilizador só precisa de escolher o que a IA criou.

Algo que coloca este smartphone num plano ainda mais elevado é a sua capacidade de zoom. Podemos diretamente na app do Galaxy fazer um zoom de até 100 vezes. Isto permite recolher imagens de objetos a quilómetros de distância sem qualquer problema com o seu Galaxy S20.

Hardware único a equipar os novos S20

Se a fotografia é a face visível da evolução deste smartphones, há muito mais que não é visível. Aqui contamos com um novo SoC e com muito mais memória e armazenamento. No entanto, claro que o 5G é já uma realidade, mas isso é outro ponto.

Em termos de especificações do Galaxy S20, e de forma transversal, temos o novo Exynos 990, um octa-core construído com tecnologia de 7nn. No entanto, na RAM e no armazenamento, existem algumas diferenças entre os modelos.

Temos assim o Galaxy S20 com 8 ou 12 GB de RAM e 128GB de armazenamento. Já o S20 Plus tem a mesma RAM, mas existe em variantes de 128 e 512GB. Por fim, o S20 Ultra, oferece duas propostas.

Assim, teremos o modelo de 12GB de RAM e 128GB de armazenamento e o modelo de 16GB e 512GB de armazenamento. Além disso, todos os modelos podem receber um cartão microSD de até 1TB.

Em termos de ecrã, para além da diferença de tamanho, contamos com um Quad HD+ Dynamic AMOLED, com certificação HDR10+. É aqui que está a câmara frontal, em puch-hole, com 10MP, no Galaxy S20 e S20 Plus, e 40MP no S20 Ultra.

A bateria é também um ponto de destaque, novamente, com excelentes capacidades e uma promessa de muita durabilidade. Temos no Galaxy S20 uma bateria de 4000 mAh, uma de 4500 mAh no S20 Plus e uma de 5000 mAh no S20 Ultra.

5G: O futuro da comunicação está nestes Samsung

Com o mercado a querer cada vez maiores velocidades no acesso à Internet, a Samsung resolveu apostar definitivamente no 5G. Isso está presente nos novos Galaxy S20, onde já encontramos esta tecnologia presente.

Apesar do modelo menor não ter esta oferta, o modelo intermédio pode ser comprado nas duas tecnologias. Por fim, o Galaxy S20 Ultra, será proposto apenas com 5G, o que não representará um problema, uma vez que tem retro compatibilidade.

Preço e disponibilidade destas propostas

Os novos Galaxy S20 podem ser comprados já a partir de hoje. As entregas serão iniciadas no dia 13 de março. Estas propostas vão chegar em 4 cores – Rosa, Azul, Cinza e Preto – não estando todas disponíveis em todos os modelos.

Quanto a preços, e para o nosso país, a Samsung já os apresentou. Assim, vamos ter o Galaxy S20 4G a custar 929 euros. O S20 Plus vai custar 1029 euros na variante 4G e 1129 euros na variante 5G. O topo de gama, o S20 Ultra, irá custar 1379 euros na versão de 12GB de RAM e 1579 euros na versão de 16GB de RAM.

O Pplware irá muito em breve ter acesso a estas máquinas e detalhar todas as suas capacidades na análise que vamos fazer. Aí vai ser testada a sua qualidade fotográfica e de vídeo, e também todo o que hardware presente tem para oferecer.

Com estas 3 novas propostas, a Samsung volta a agitar o mercado e a obrigar a concorrência a crescer em áreas onde muitos ainda não dão cartas. OS novos Galaxy S20 mostram que a marca conseguiu reinventar novamente o seu smartphone de maior sucesso e elevá-lo a novos níveis de qualidade.

Galeria fotográfica dos Galaxy S20