Wanbo Mozart 1 Pro, um projetor capaz de revolucionar a sua sala

Embora os projetores compactos já existam há muitos anos, a verdade é que nunca se revelaram como a escolha preferencial em detrimento da TV, quer por razões de tempo de vida, potência de projeção ou mesmo funcionalidades e capacidades tecnológicas. Mas as vantagens de um projetor são muitas, e o novo Wanbo Mozart 1 Pro promete mudar isso.

Há diversas utilidades para um projetor. A mais habitual será, naturalmente, transformar uma sala de estar numa sala de cinema, mas também permite facilmente ajudar em apresentações, servir para festas de karaoke, para jogar em família, ou mesmo para ter num estabelecimento público. O facto de ser compacto e leve permite também ser levado com comodidade para qualquer local.

Já falámos algumas vezes da marca Wanbo, conhecida pela produção de projetores de qualidade a preços competitivos. Foi criada em 2018 e é uma das marcas apoiadas pela Xiaomi, que segue muito do seu cunho.

Wanbo Mozart 1 Pro

A Wanbo lançou recentemente uma nova gama de projetores, evoluídos tecnologicamente e com uma nova nomenclatura. Um deles é o Wanbo DaVinci 1 Pro, e hoje olhamos mais de perto para o Wanbo Mozart 1 Pro.

O Mozart 1 Pro é um projetor com o formato semelhante ao já bem conhecido T2 Max da Wanbo, embora de maior dimensão. Projeta uma imagem com resolução nativa 1080p, mas com suporte de reprodução de conteúdo 4K.

Tem um conjunto ótico de nova geração, chamado PixelPro 5.0, de alto brilho, com grande equilíbrio luminoso, eficiente e silencioso. Consegue, portanto, um brilho de 900 ANSI lumens, com um contraste máximo de 3000:1 e gama de cores DCI-P3 90%. Tem ainda funcionalidades ajudadas pela AI, nomeadamente o foco automático, correção da forma da imagem, ajuste do tamanho da imagem e evita obstáculos de forma inteligente.

Para que possa assistir a conteúdos das mais populares platadormas de streaming, o projetor traz a certificação Widevine DRM L1, conseguindo assim reproduzir com toda a qualidade. Traz o Android TV 11.0 com assistente Google, tem modo de jogo e ainda inclui 2 altifalantes de 8W cada. Suporta ligações Bluetooth e Wi-Fi.

O projetor LED Wanbo Mozart 1 Pro está disponível por 336,03€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNWBMOZT1P e o desconto durante o pagamento. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e gratuita.

Receberá ainda, gratuitamente, uma tela Wanbo especial de projeção, de 100", no valor de 28,75€.

