Force-E da Fisker é um “bruto” SUV elétrico para fazer frente à Cybertruck

Pese o facto do mundo estar praticamente parado, não quer dizer que não vá, em breve, precisar de novo dos automóveis e outros veículos. Assim, as empresas podem não estar a vender, mas estão certamente a criar e afinar apresentações de novas tecnologias para as suas máquinas. Um exemplo dessa dinâmica é o fabricante de veículos elétricos Fisker. Na passada semana, esta marca anunciou o modelo Force-E. Um poderoso off-road da linha Fisker Ocean. Basicamente, um “todo-o-terreno com aspeto bruto, mas com um design fantástico.

Este SUV elétrico está a ser considerado o concorrente direto à Pick-Up da Tesla, a Cybertruck.

Force-E é um SUV elétrico com cara de mau, mas poderoso

O Fisker Ocean Force-E será um veículo de 300 cavalos com tração total. É um modelo que tem mais binário que o modelo Fisker Ocean (não se sabe ao certo quanta mais potência ultrapassa os 225kW, produzidos pelos modelos Ocean de nível básico, nem como o alcance da versão de 80kWh, de 483 km, foi afetado). Além de ter mais poder, ele tem aspeto de mau, apresenta-se mais opulento, mais levantado, com uma suspensão pesada, e virá com pneus e rodas off-road.

No seu aspeto destacam-se os elementos de proteção, uma grelha generosa que lhe confere um ar de bruto. Além disso, o SUV traz suporte de teto com luzes integradas, ganchos de reboque extras e uma “charging box”, para ser possível ligar dispositivos à energia, aumentado o conceito off-road do Force-E.

Fisker cria um elétrico para ser concorrente do Cybertruck da tesla

A imagem diz muito sobre este todo-o-terreno elétrico. Na frente, com grande destaque, podemos ver uma roda suplente, em tamanho real, parcialmente escondida numa cave profunda no capo, algo que Fisker diz que só pode ser feito numa plataforma elétrica. Há também um grande tanque de água potável acessível do exterior do veículo. Além disso, o elétrico vem com um interior mais robusto, projetado com materiais duráveis que suportarão o desgaste que os veículos de trabalho ou serviço normalmente têm que suportar.

Somando tudo isso, o feliz proprietário poderá ter ainda uma plataforma ecológica bastante atraente, tanto para os guerreiros de fim de semana que querem fazer uma pequena exploração leve no interior do país, como para as empresas que precisam de veículos de trabalho que possam sair do alcatrão para terra batida.

Segundo a Fisker, atualmente há muitos clientes que procuram estes veículos. A empresa recebeu “um número avassalador de inquéritos”, aparentemente de empresas com frotas de veículos. A Fisker também está a tentar torná-lo atraente para operações de busca e resgate.

O pacote Force-E foi iniciado para cobrir segmentos de mercado, incluindo veículos de resgate, movimentos de pessoal militar em bases militares, veículos policiais, municípios e organizações internacionais que promovem um planeta mais limpo.

Referiu a empresa num comunicado.

O Fisker Ocean ainda não está a navegar e a pandemia pode atrasar

Se pretende comprar um, saiba que este está programado para entrar em produção no final de 2021, atingindo o volume e as entregas aos clientes em 2022. No entanto, há muito a ser feito antes disso, tal como conhecemos pelos desafios de produção da Tesla. Assim, a Fisker só anuncia a sua estratégia de produção no terceiro trimestre de 2020.

A produção do Cybertruck provavelmente atingirá o seu auge em 2021, mas os modelos mais baratos não estarão disponíveis até o final de 2022. A diferença, é claro, é que a Tesla já descobriu como fabricar veículos elétricos em volume significativo.

O Fisker Ocean Force-E é de uma linha de veículos mais “tradicionais”, não são tão radicais quanto o Cybertruck. Provavelmente até serão mais atraentes, para ser usados em mais segmentos, mas isso é subjetivo. No entanto, esta familiaridade nos componentes pode ajudar no campo do fabrico. Mas há outros trunfos nesta plataforma “mais familiar”.

Os Fiskers também são acessíveis no que toca ao preço

O mercado preferencial é o mercado americano. Como tal, e como já é conhecido, o preço base do Ocean é de 37.499 dólares. Esse valor compra um SUV que permite, como já vimos, algo como 400 a 500 quilómetros de autonomia.

Apesar de alguns pormenores ainda não serem conhecidos, relativos à bateria e ao seu motor, a verdade é que cerca de 22.000 pessoas já encomendaram (ou apenas mostraram interesse) neste Fisker:

Mais de 22.000 pessoas, de 116 países, mostraram interesse no Fisker Ocean EV 2022, com a maioria das reservas pagas, vindo da América do Norte. Continuamos a receber reservas diariamente.

Portanto, depois da pandemia, o mundo poderá ver mais um elétrico a nascer. No entanto, fica a questão, será que terá força para lutar contra o poder da Pick-up Tesla?

