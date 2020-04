Todos unidos torna o combate à pandemia mais fácil. Assim, a Microsoft lançou um novo sistema, designado Plasma Bot, cujo objetivo é recrutar pessoas recuperadas da COVID-19, de forma a ajudar a tratar quem ainda estiver infetado pela doença.

Esta solução surge no sentido das investigações apontarem que os anticorpos no sangue dos pacientes já recuperados, podem tornar-se num tratamento eficaz para aqueles que, infelizmente, ainda são casos ativos de coronavírus.

Microsoft lança sistema para tentar tratar doentes com COVID-19

A empresa de Redmond, está na fase de lançamento de uma ferramenta de triagem automática que pretende ajudar pessoas com COVID-19. O sistema, designado Plasma Bot, verifica se as pessoas estão qualificadas para doar plasma, sobre o qual se vai desenvolver um possível tratamento eficaz dos pacientes infetados com a doença.

O anúncio desta iniciativa foi divulgado no blog da Microsoft, e será um projeto realizado em parceria com o grupo designado CoVig-19 Plasma Alliance.

Quando alguma pessoa está infetada com o vírus SARS-CoV-2, o sistema imunológico vai produzir anticorpos como forma de o combater. Deste modo, assim que a pessoa recupera, esses mesmos anticorpos permanecem no seu sangue.

Segundo o que se pode ler na publicação da Microsoft:

Quanto mais cedo os pacientes com COVID-19 recuperados doarem plasma convalescente, mais cedo a Alliance poderá começar a desenvolver um potencial tratamento e iniciar os ensaios clínicos. Esses estudos determinarão se esse tratamento pode tratar pacientes que correm risco de complicações graves do COVID-19.

De acordo com pesquisas já realizadas, a administração de plasma ajudara a diminuir o tempo de recuperação de doentes infetados.

Este modelo de possível tratamento através do plasma, é também utilizado noutras doenças, como SARS, sarampo e varicela. No entanto, ainda são necessárias mais experiências, estudos e ensaios de modo a garantir, com mais certeza, que se torna eficaz no tratamento da COVID-19.

Plasma Bot será uma possível solução no combate à pandemia

O projeto pretende, assim, reunir várias doações de plasma. De seguida os anticorpos serão concentrados no estado líquido que será usado pelos investigadores para criar um tratamento ao vírus. Mas, como seria de esperar, esta possível arma de combate à COVID-19, ainda tem que passar por vários ensaios clínicos antes de ser aprovada.

Em suma, o CoVig Plasma Bot será disponibilizado pela Microsoft nas plataformas web, sociais e de pesquisa. O sistema faz diversas perguntas à pessoa, como medicamentos que toma, alergias, condições médicas, para determinar se esta pode ou não doar plasma.

Caso a pessoa seja elegível, receberá informações sobre onde pode fazer a doação, o que, segundo a Alliance, demorará cerca de uma hora. Numa fase inicial o projeto vai começar a recrutar potenciais candidatos nos EUA, mas o objetivo é que a iniciativa se estenda à Europa.

Para além da Microsoft e de outras empresas, também fazem parte do projeto a Fundação Bill e Melinda Gates.