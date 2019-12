Foi no passado dia 23 de dezembro que o Samsung Galaxy Fold chegou às lojas Nacionais de forma oficial. No entanto, a sua campanha de pré-venda teve início no arrancar do mês.

Agora, a Samsung e Phone House acabam de anunciar que o produto está oficialmente esgotado.

Foi no passado dia 26 de novembro que a Samsung deu a conhecer o seu Galaxy Fold ao mercado nacional. Este modelo destaca-se essencialmente pelo seu conceito. Trata-se afinal de um smartphone cujo ecrã se dobra, dando ao utilizador uma incrível área de visualização. Quase como um smartphone que se transforma em tablet.

O produto chegou a Portugal como uma antecipação do Natal, podendo já ser pré-reservado pelo valor de 2.049,90 €, desde o dia 6 de dezembro. A partir do dia 23 começou então a ser entregue aos interessados.

Samsung Galaxy Fold é um sucesso em Portugal

A Samsung e a Phone House anunciaram esta manhã, que o Galaxy Fold – o novo dispositivo dobrável da Samsung – está oficialmente esgotado nas lojas da marca Samsung, operadas pela Phone House.

A campanha de pré-compra teve início no passado dia 6 de dezembro e em menos de um mês, o novo dispositivo móvel da marca, esgotou todas as unidades disponíveis na fase de pré-vendas e encontra-se atualmente esgotado nas referidas lojas.

Durante os últimos meses, a Samsung aprimorou o Galaxy Fold para garantir que este viria proporcionar a melhor experiência possível e toda uma nova experiência de utilização do consumidor, um novo design e um nível de construção sem precedentes e parece que conseguiu conquistar o púbico nacional.

José Correia, Diretor de Marketing de Produto da Samsung, afirmou:

Desde o anúncio do seu lançamento no mercado português no final de novembro que registámos um aumento considerável no interesse pelo Galaxy Fold. Sabemos que os consumidores nacionais gostam de estar na vanguarda no que toca à inovação, nomeadamente, em dispositivos móveis, e o Galaxy Fold vem dar resposta a essa apetência.

A experiência no Pplware

No Pplware já tivemos oportunidade de ter em mãos durante alguns dias o novo Samsung Galaxy Fold. Assim, numa primeira abordagem, o Fold revelou-se um equipamento fluido. Além disso, a transição de utilização entre ecrãs também surpreendeu.

Ao iniciar uma qualquer atividade no ecrã da frente, ao abrir o smartphone todo o conteúdo passa a existir no ecrã principal. Esta opção é interessante, na medida em que tarefas que exijam ecrã maior ou uma melhor experiência de utilização, não precisam de ser parado e retomados novamente. Por omissão, ao fechar o smartphone, então sim, as tarefas são terminadas, não sendo expandidas para o ecrã da capa.

A experiência com as câmaras também é interessante pelo facto de poderem ser utilizadas em qualquer configuração de utilização. Esteja o smartphone aberto ou fechado é sempre possível tirar fotos com o módulo principal e também selfies.

Os resultados, por alguns exemplos captados, revelaram a qualidade Samsung a que já estamos habituados. Depois no futuro, apresentaremos exemplos concretos.

No entanto, ao utilizar o Fold, algo que faltou desde logo foi ter na mão era uma S Pen… A Samsung habituou-nos mal. Um ecrã desta dimensão, todas as funcionalidades Samsung à disposição, nada melhor que este acessório para aumentar a produtividade de um equipamento de mais de 2000 €.