Passatempo de Ano Novo: Ganhe um Huawei P30 Lite

Para começar o ano da melhor forma, nada melhor que um smartphone novo. A Huawei quer fazer parte do seu ano e, como tal, juntou-se a nós para lhe oferecer um Huawei P30 Lite.

Participe e boa sorte!

O Huawei P30 Lite é um smartphone de 6,15″ com resolução FullHD+. Vem equipado com o processador Kirin 710 e com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

O grande destaque deste modelo vai, no entanto, para a sua câmara traseira tripa, que conta com um sensor de 48 MP com uma abretura f/1.8. As outras duas câmaras são de 8 MP e de 2 MP. Já a câmara frontal, colocada num recote no ecrã é de 24 MP.

Por fim, é de destacar a bateria de 3340 mAh com carregamento rápido de 9V/2A.

Ganhe um Huawei P30 Lite com o Pplware e a Huawei

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 – Escolher a análise do Pplware que mais o marcou no último ano. (+4 inscrições) NOTA: O link do artigo deverá ser deixado na secção de comentários abaixo, neste artigo. 2 – Seguir o Pplware no Instagram (+3 inscrições) 3 – Seguir a Huawei Mobile PT no Instagram (+2 inscrições) Regras: O passatempo tem início dia 30 de dezembro às 14h e termina no dia 1 de janeiro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e neste artigo. Todos os vencedores são contactados via e-mail pela equipa do Pplware. Saiba mais em Terms & Conditions.

Boa sorte e um excelente 2020!