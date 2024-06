Huawei MatePad 11.5″ S: chegou a Portugal uma poderosa ferramenta de produtividade

O Huawei MatePad 11.5’’ S acaba de chegar ao mercado português e quer ser a escolha de estudantes e jovens profissionais que procuram uma experiência de criatividade topo de gama.

Lançado no início do mês de maio, o novo Huawei MatePad 11.5’’ S foi apresentado como um tablet totalmente dedicado à produtividade. De facto, estreia o inovador ecrã PaperMatte, assinado pela Huawei, demonstra o compromisso da marca com os estudantes e profissionais que precisam de uma ferramenta competente.

A nova geração do ecrã PaperMatte reduz o reflexo da superfície para menos de 2% e elimina 99% da interferência da luz, de modo que em ambientes interiores bem iluminados, ou mesmo ao sol, os utilizadores possam ler confortavelmente textos ou ver vídeos. Esta novidade oferece uma experiência de visualização semelhante à do papel.

Mais, de modo a recriar uma experiência de leitura verosímil à conseguida por via do papel, o Huawei MatePad 11.5’’ S disponibiliza o modo "Cor", que ajusta o mapeamento entre o brilho do ecrã e a tonalidade e a temperatura da cor, conferindo um maior conforto ocular.

A resolução de 2800 × 1840 e a taxa de atualização de 144 Hz permitem, ainda, uma visualização clara e uma navegação fluída, potencializando a produtividade.

Software que abre as asas da imaginação e produtividade do utilizador

O tablet inclui um leque de funcionalidades de smart office para uma experiência mais interativa. Através do SuperDispositivo, integra o Multi-Window, Show Comments e SuperHub, de modo a melhorar a utilização com outros dispositivos, como smartphones, ecrãs e computadores portáteis.

Por sua vez, a aplicação Huawei Notes atualizou a funcionalidade Note Replay, que apresenta simultaneamente os conteúdos de áudio e escritos à mão para uma revisão mais eficiente das anotações.

No sentido da criatividade, o Huawei MatePad 11.5’’ S introduz a GoPaint, uma aplicação para criação artística que se destaca pela renderização de nível profissional, composição rápida e a utilização eficiente dos recursos do sistema.

Além disso, possui mais de 100 pincéis pré-configurados e uma variedade de funcionalidades úteis para tornar a experiência de utilização do tablet mais intuitiva e confortável, como as interações rápidas com gestos, gestão eficiente das camadas e criação e personalização de pincéis.

Tudo isto é possível graças à tecnologia de pintura Huawei FangTian. Segundo a Huawei, o lançamento desta aplicação reforça o compromisso da empresa com a comunidade artística.

Para que os trabalhos não sejam interrompidos, o Huawei MatePad 11.5’’ S está equipado com uma poderosa bateria de célula dupla de 8800 mAh.

Através da tecnologia de calibração de corrente, o tablet apresenta um aumento de 16% da autonomia, o que permite um uso prolongado sem preocupações.