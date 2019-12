Se fizermos um exercício de retrospetiva relativo à última década, sem dúvida que a evolução tecnológica foi incrível! No entanto, esse fenómeno ditou a morte de algumas tecnologias, marcas, dispositivos e serviços. Quais os principais?

Nesta equação, o smartphone foi um elemento crucial para as mudanças que vimos acontecer. No entanto, a cloud e outras tecnologias foram igualmente revolucionárias nos últimos anos.

O iPhone foi apresentado em 2007, mas a grande democratização dos smartphones deu-se na presente década. Este pequeno gadget que carregamos connosco para todo o lado foi um dos responsáveis por uma evolução incrível da tecnologia. Não obstante, desta vez olhemos para os dispositivos e serviços que morreram nos últimos dez anos.

Leitores de MP3

No início do século XXI, com o aparecimento do iPod da Apple e a música em formato MP3, deu-se o crescimento dos leitores de MP3. Estes pequenos dispositivos mudaram por completo a maneira como ouvimos música.

Acima de tudo, tal passou a ser mais simples, cómodo, rápido e até barato! Para além do iPod, outra grande figura deste segmento de produtos foi o Zune da Microsoft que se veio a revelar um fracasso gigantesco.

Ironicamente, o iPod foi um ponto de partida para o iPhone… E este, juntamente com os restantes smartphones que foram criados, ditaram a morte deste tipo de gadgets! Mais recentemente, o Spotify e restantes serviços de streaming de música elevaram a capacidade dos smartphones ainda mais além na reprodução de música.

Serviços de comunicação

Atualmente, a comunicação pela Internet é feita sobretudo através de e-mail… E pelos serviços do Facebook! WhatsApp e Messenger são as principais figuras. Para além disso, iMessage, Telegram, Skype e mais alguns continuam relevantes, mas sem a dimensão dos dois pesos pesados do Facebook.

Não obstante da realidade atual, há uns anos a comunicação na Internet era feita de forma muito diferente! O Windows Live Messenger (MSN) foi líder indiscutível, especialmente junto dos mais novos. AOL, Yahoo! e BlackBerry Messenger – popular no segmento corporativo – foram igualmente figuras de destaque.

Estes serviços serviram como molde para o que temos hoje em dia e ainda são muitos os internautas com saudades de algumas funcionalidades que desapareceram para sempre.

CD e DVD

É cada vez mais rara a presença do CD e DVD nas salas de estar e estúdios dos utilizadores. Há uns anos, estes pequenos discos eram local para armazenamento de músicas, filmes, séries, arquivos e todo o tipo de conteúdo… Quem se lembra de recorrer a CDs para instalar um sistema operativo, software ou até mesmo para atualizar o sistema de navegação do carro?

Os serviços de streaming, como a Netflix, e as ligações à Internet ilimitadas e cada vez mais rápidas foram responsáveis pela morte destes pequenos discos brilhantes. A somar aos referidos anteriormente, o armazenamento flash e a cloud foram igualmente importantes neste desfecho.

Desse lado, qual acha que foram os gadgets, serviços e tecnologias em destaque a desaparecer nesta década? Partilhe a sua opinião nos comentários!