Está a precisar de um novo currículo? Crie um com o ResumeTrick, é gratuito!

O currículo é a chave para o mundo do trabalho e, por isso, é determinante que seja completo, organizado e diferenciador. Embora, em certa altura, tenha havido uma iniciativa europeia para uniformizar o formato, está atualmente em desuso, dando lugar a formatos mais apelativos e originais, ainda que com a mesma organização. O ResumeTrick ajuda nessa tarefa e, no limite, poderá ser um fator decisivo.

O curriculum vitae, também conhecido apenas por CV, contém todo o histórico académico e profissional de um indivíduo, enumerando também as conquistas e habilidades que se afigurem adequadas. O objetivo primário é valorizar o máximo possível a pessoa apresentada, sendo que, obviamente, os pontos-chave serão objeto de análise numa futura entrevista.

Se em Portugal é mais habitual falarmos em CV, há outro formato também muito popular, principalmente por ser muito usado em alguns países. Trata-se do Resume, ou Resumo Profissional, e pretende condensar a informação e torná-la mais objetiva. É uma nomenclatura mais utilizada nos EUA, mas há evidências de alguma confusão nessa designação, onde por vezes um Resume é um mero CV.

O ResumeTrick ajuda-o a criar ambos os formatos, incluindo também a Carta de Apresentação (Cover Letter) e, o melhor de tudo, é que o poderá fazer de forma complemente gratuita. Mas vejamos cada um dos formatos disponíveis onde para cada um poderá contar com uma ferramenta de criação, templates e exemplos.

Resumo Profissional (Resume) e Curriculum Vitae (CV)

O Resumo Profissional é um tipo de documento que pretende filtrar o que é menos relevante num currículo. Se há pessoas que preferem apresentar realmente aquilo em que são bons e que os pode diferenciar, de forma sucinta, há outras que fazem questão de não deixar nada de parte. É aí que entra o CV.

O Curriculum Vitae (CV) inclui, por norma, uma informação extensa de todo o percurso académico e profissional. São normalmente incluídos os workshops, conferências e todo o tipo de certificados já conquistados.

No ResumeTrick, tem disponíveis cerca de 20 templates com formato ATS (sistema de seguimento de candidatos) aprovado, com aspeto verdadeiramente apelativo. Além de templates, têm também conteúdo que pode servir de exemplo para a construção do seu Resumo ou CV.

Na construção do documento, além do sumário profissional, poderá facilmente adicionar experiências, skills (com widget de nível) e links, muito ao jeito do LinkedIn. Poderá ainda adicionar secções para hobbies, prémios, cursos, estágios, entre outros.

Quando tudo estiver revisto e completo, resta fazer o download, necessitando apenas de fazer o registo na plataforma para poder ter os documentos organizados na sua conta.

Entre estes 2 formatos, o Resumo Profissional e o CV, deverá ser opção do candidato sobre qual o formato mais adequado para utilizar na sua candidatura. Pode não ser uma escolha fácil, e se houver realmente dúvidas, talvez o melhor seja criar um intermédio, nem sucinto demais, nem longo demais.

Carta de Apresentação (Cover Letter)

A Carta de Apresentação é importante na medida em que poderá conseguir distinguir um interessado no emprego de um interessado no trabalho. A escolha fica do lado do entrevistador, obviamente, mas aqui também é determinante ser num formato apelativo e sem exagero no tamanho, de apenas alguns parágrafos.

São mais de 10 os templates disponíveis neste formato. A forma de criação é em tudo semelhante aos referidos anteriormente, sendo que os campos da Carta de Apresentação são, obviamente, em menor quantidade.

Em conclusão...

Não há dúvidas que é importante dar uma impressão diferenciadora no primeiro contacto que se pode ter com uma futura empresa, e o ResumeTrick pode, efetivamente, facilitar a execução de alguns truques e ajudar a que o candidato tenha uma atenção mais cuidada na análise do seu Resumo Profissional ou CV. É simples e é gratuito.

ResumeTrick