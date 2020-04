EstudoEmCasa: Conheça já os conteúdos pedagógicos para a primeira semana

A partir de segunda-feira, dia 20 de abril, arrancam as emissões do #EstudoEmCasa. Estas decorrerão até dia ao final do ano letivo e serão de segunda a sexta-feira. Durante o 3.º período letivo, a RTP Memória irá ceder a emissão a conteúdos pedagógicos temáticos, lecionados por professores, para alunos do ensino básico.

Os conteúdos para a semana de 20 a 24 já estão disponíveis.

Conteúdos pedagógicos para a semana de 20 a 24 de abril

#EstudoEmCasaé o nome do espaço que vai ocupar a grelha das 09h às 17h50, com conteúdos organizados para diferentes anos letivos, uma ferramenta importante para complementar o trabalho dos professores com os seus alunos, revela a RTP.

Os conteúdos pedagógicos temáticos irão contemplam matérias que fazem parte das aprendizagens essenciais do 1.º ao 9.º ano, agrupados por: 1.º e 2.º anos, 3.º e 4.º anos, 5º e 6.º anos, 7.º e 8.º anos e 9.º ano, abrangendo matérias de uma ou mais disciplinas do currículo, as quais servirão de complemento ao trabalho dos professores com os seus alunos.

O Ministério da Educação já disponibilizou os conteúdos para a primeira semana de aulas pela TV. A lista dos conteúdos pedagógicos podem ser descarregados aqui.

O#EstudoEmCasavai, deste modo, ser transmitido nos seguintes canais:

TDT – posição 7

– posição 7 MEO – posição 100

– posição 100 NOS – posição 18

– posição 18 Vodafone – posição 17

– posição 17 Nowo – posição 13

– posição 13 (emissão de cada dia e on-demand de módulos individualizados) – saber mais aqui: https://www.rtp.pt/estudoemcasa

Será ainda disponibilizada uma App com todos os conteúdos do #EstudoEmCasa

Além das aulas que acontecerão em sinal aberto na RTP memória, o Ministério da Educação irá também disponibilizar conteúdos de suporte no YouTube. Os canais no YouTube foram criados recentemente e já podem ser subscritos aqui.

