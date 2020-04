Youtuber “infiltra-se” em aulas online e professores cancelam-nas

Sim, foi em Portugal! Em pleno Estado de Emergência que obriga as pessoas a estar em casa para cumprir o isolamento social muitas das aulas estão a decorrer online. No entanto, apesar de todos os alertas no que diz respeito à segurança, hoje várias aulas tiveram de ser canceladas.

O Youtuber obteve os códigos de acesso às aulas online e “infiltrou-se” nas mesmas. Muitas das aulas acabaram canceladas.

Ao longo dos últimos dias têm existido muitos alertas no que diz respeito à segurança de plataformas para aulas online. A própria Comissão Nacional de Proteção de Dados já emitiu um conjunto de orientações e recomendações.

Durante algumas aulas que decorriam online nos últimos dias, um suposto Youtuber com o nome redlive13 invadiu e interferiu em várias salas de aula digitais. Os professores acabaram por cancelar as mesmas.

No canal do twitter estão agora expostos alguns vídeos que mostram tudo o que aconteceu. Outros vídeos já foram apagados. De acordo com as informações, os professores usavam a já popular plataforma Zoom. Segundo alguns relatos, o objetivo do Youtuber é fazer crescer o seu canal com esta “popularidade”.

Youtuber invadiu as aulas online e fez “todo o tipo de disparates”

De acordo com um email enviado aos encarregados de educação às primeiras horas da manhã, o Youtuber RedLive13 entrou nos sistemas e fez “todo o tipo de disparates”, impedido o normal funcionamento das aulas online, onde cada turma está ligada em sincronia com o professor da respetiva disciplina.

O Zoom é uma das plataformas mais populares para videoconferências. Os cuidados a ter com esta plataforma são muitos e, nesse sentido, podem ver aqui 5 dicas para pôr em prática na utilização da plataforma em teletrabalho. Este é mais um caso de “zoombombing”. Mais uma vez a culpa ao nível da segurança não é propriamente da plataforma, mas foi sim alguém que não teve cuidado com os códigos de acesso às salas de aula virtual.