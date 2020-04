PJ já identificou Youtuber que se “infiltrou” no Zoom nas aulas online

Outra vez o Zoom? Sim, mas não é culpa da plataforma. Por causa da COVID-19, as aulas online não começaram lá muito bem! Não porque as plataformas tenham apresentado alguma debilidade ou falha, mas sim porque um youtuber decidiu querer dar nas vistas.

O youtuber obteve os códigos de acesso às aulas online e “infiltrou-se” nas mesmas. Muitas das aulas acabaram mesmo por ser canceladas. Em comunicado, a Polícia Judiciária diz já ter identificado o autor da “brincadeira” que pode vir a ser responsabilizado penal e civilmente.

YouTuber tinha passwords das sessões do Zoom

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica – UNC3T, em estreita articulação com o Ministério da Educação, procedeu à identificação de um homem de 20 anos de idade, que no uso de credenciais de acesso a salas de aulas on-line (com o zoom), se introduzia nas mesmas, com o único propósito de perturbar o seu normal funcionamento, atos praticados esta semana.

Segundo a PJ, esta ocorrência, rapidamente comunicada pelo Ministério da Educação, permitiu vir a identificar e localizar o autor de tais factos, indivíduo este que não fazia parte das turmas, cujas aulas foram interrompidas, assumindo que o seu comportamento foi indevido e por isso se disponibilizou a apagar todos aqueles conteúdos que foram publicitados na Internet.

Por livre iniciativa procedeu igualmente à eliminação de todas as suas contas em redes sociais, que estiveram na base desta atividade ilícita e pelas quais poderá vir a ser responsabilizado penal e civilmente.

De relembrar que a Fenprof exigiu ao Ministério da Educação que garanta, “com muita urgência, a utilização segura de plataformas de reunião online ou, apresente alternativas à sua utilização, para que professores e alunos possam desenvolver o seu trabalho com um mínimo de tranquilidade”.

O Zoom é uma das plataformas mais populares para videoconferências. No último mês a quantidade de problemas de segurança reportados tem sido muito, mas há também questões que vão mais além da própria plataforma (E não têm propriamente a ver com o Zoom).

