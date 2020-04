Slitherine anunciou Tactical Troops – Anthracite Shift

A Slitherine é uma equipa que se especializou ao longo dos tempos em desenvolvimento de videojogos de estratégia e agora revelou um novo que se prepara para ser lançado: Tactical Troops – Anthracite Shift.

Venham conhecer um pouco mais do jogo.

À medida que o tempo passa e novos jogos vão sendo lançados com recurso a novas tecnologias e processos de desenvolvimento, é natural que os outrora clássicos venham a cair um pouco no esquecimento. É como tudo na vida. Tudo tem o seu tempo.

No entanto, nada nos impede de recordar e guardar naquele cantinho sossegado da nossa memória, os bons e velhos momentos passados com alguns dos grandes hits do passado longínquo.

Jogos como UFO: Enemy Unknown, Steel Panthers ou os velhinhos Alien Breed, primeiro Commando, ou até mesmo Dogs of War para Amiga foram alguns desses grandes jogos de outrora e para um pequeno número dos leitores, certamente fará um click.

Mas, porque é que menciono estes jogos? Porque, de alguma forma, o jogo Tactical Troops – Anthracite Shift anunciado pela Slitherine, traz algumas leves recordações em relação a eles.

Tactical Troops – Anthracite Shift é um jogo de estratégia a cargo da Slitherine e que apresenta uma jogabilidade que mistura o retro com algumas novas ideias que têm algum potencial.

A ação decorre em 2120 AD altura em que as denominadas Sedvan Spheres (dispositivos avançados de teletransporte) se reativaram misteriosamente. Dessa forma o distante planeta Anthracite ficou novamente acessível para exploração.

O planeta esconde muitos tesouros entre eles o Galvaon, um tipo de mineral raro no Universo que permite o controlo dos portais de teletransporte (Sedvan Spheres) pelo que a espécie que chegar primeiro e garantir o acesso a esse recurso, ficará mais próxima de governar o Universo.

O jogo conta com uma perspetiva top-down e como uma jogabilidade tática por turnos, sendo que uma das features que mais criou interesse foi o facto de podermos usar sistemas de tele transporte para enviar granadas para eliminar inimigos noutras localizações do cenário.

A campanha desenrola-se ao longo de 30 missões diversificadas e haverá também lugar a multiplayer com combates rápidos e frenéticos tanto online como em formato assíncrono.

Tactical Troops – Anthracite Shift deve chegar ainda este ano para PC.