Jogos grátis no Playstation Plus para Maio de 2023

Maio já aí está e o calor está a começar a apertar. E para aumentar ainda mais a temperatura, nada como novos jogos a caminho do Playstation Plus, para quem tenha subscrição válida, claro. Venham conhecê-los.

Eis uma nova fornada de jogos a caminho do serviço pago da Sony, Playstation Plus. Mais jogos para aquecer as Playstation 5 e Playstation 4 de quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Conheçam já de seguida, a lista de jogos que entrou no catálogo, precisamente hoje.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

São 19, os novos jogos já disponíveis no catálogo do PlayStation Plus Extra e Premium desde hoje. Vejam, de seguida, a lista:

Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte, para a Playstation 5

Humanity, para a Playstation 4 / Playstation 5

Watch Dogs: Legion, para a Playstation 4 / Playstation 5

Dishonored 2 para a Playstation 4

Dishonored: Death of the Outsider, para a Playstation 4

Sakuna: Of Rice and Ruin, para a Playstation 4

Tomb Raider: Definitive Edition para a Playstation 4

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration para a Playstation 4

Shadow of the Tomb Raider para a Playstation 4

The Evil Within 2 para a Playstation 4

Wolfenstein: Youngblood para a Playstation 4

Thymesia para a Playstation 5

Rain World para a Playstation 4

Lake para a Playstation 4 / Playstation 5

Conan Exiles para a Playstation 4

Rune Factory 4 Special para a Playstation 4

Story of Seasons: Friends of Mineral Town para a Playstation 4

Soundfall para a Playstation 4 / Playstation 5

Bus Simulator 21: Next Stop para a Playstation 4 / Playstation 5

Catálogo de clássicos (Premium)

Entretanto, e para os possuidores de uma subscrição válida do PlayStation Plus Premium, podem já começar a jogar os seguintes jogos:

Ghostbusters: The Video Game Remastered para a Playstation 4

Pursuit Force para a Playstation 4 / Playstation 5

Blade Dancer: Lineage of Light para a Playstation 4 / Playstation 5

Syphon Filter: Logan's Shadow para a Playstation 4 / Playstation 5