Foram sentidos pequenos tremores em Bornholm, uma ilha dinamarquesa situada no mar Báltico. Estes abalos foram causados por ondas de pressão acústica com origem em "fonte desconhecida". Este cenário, que está a deixar os sismólogos intrigados, não é nada que tenha sido já registado. O que estará por trás deste fenómeno?

O mar Báltico é um mar interior do norte da Europa, circundado pela península escandinava, pela Europa continental, e pelas ilhas dinamarquesas da Zelândia, Funen e Lolland. Os países com costa no mar Báltico são: Dinamarca, Suécia, Finlândia, Rússia, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia e Alemanha.

A guerra estará por trás destes abalos?

Inicialmente, pensou-se que os abalos de sábado tinham sido causados por terramotos. Depois, os sismólogos teorizaram que tinham origem em explosões controladas na Polónia, a mais de 140 km a sul.

As autoridades polacas afirmaram que houve uma intensa atividade durante o exercício Anakonda23 em Ustka, no norte da Polónia, envolvendo caças a jato e disparos de munições de artilharia.

Contudo, na segunda-feira, o Serviço Geológico da Dinamarca e da Gronelândia (GEUS), um organismo oficial que monitoriza o subsolo, disse que os tremores "não foram causados por terramotos, mas por ondas de pressão de um evento na atmosfera". No entanto, provêm de "uma fonte desconhecida".

Os sismólogos podem afirmar que é improvável que os tremores tenham origem numa explosão controlada na Polónia, que foi levada a cabo pouco antes dos primeiros relatos de tremores em Bornholm.

Explicou o GEUS.

Segundo reportou o The Guardian, no sábado, o GEUS informou que tinha recebido "mais de 60" informações de pessoas de Bornholm sobre "tremores semelhantes a terramotos" - descritos como um estrondo profundo, um abanão e um chocalhar, alterando a pressão no ouvido - que tinham sido registados durante a tarde em Bornholm.

Do incidente não há feridos a registar. Contudo, a polícia disse ter sido contactada por habitantes da parte oriental da ilha assustadas com o acontecido. Os meios de comunicação dinamarqueses informaram que os tremores provocaram fissuras nas paredes de uma casa. Apesar disso, o Serviço Geológico da Dinamarca e da Gronelândia disse que os abalos sísmicos foram medidos com uma magnitude de 2,3.

Bornholm, onde vivem cerca de 40.000 pessoas, é uma ilha rochosa no Mar Báltico, a sul da Suécia, a nordeste da Alemanha e a norte da Polónia.

Apesar de não haver qualquer informação que relacione os abalos com a guerra, a verdade é que geograficamente o conflito está muito perto, em linha reta Kiev, Ucrânia, fica a pouco mais de mil quilómetros.