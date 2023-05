Está ausente do Google? Saiba que poderá perder a sua conta, incluindo o Gmail

Lembra-se deste aviso que a Google fez em 2020? Pois bem, se não faz login na sua conta Google há mais de 2 anos, então poderá perder a conta. E vai tudo, do Gmail até aos Google Fotos.

Google vai eliminar contas com 2 ou mais anos sem login

Conforme foi agora partilhado no blog da gigante de Mountain View, o aviso feito em 2020 estará perto de acontecer. A empresa avisou que removeria o conteúdo armazenado numa conta inativa (mas não a própria conta) para preservar o espaço de armazenamento. A Google agora está a atualizar a sua política de inatividade para que contas antigas e não utilizadas sejam excluídas a partir do final deste ano.

Para reduzir este risco [de vulnerabilidades], estamos a atualizar a nossa política de inatividade das Contas Google para 2 anos em todos os nossos produtos. A partir do final deste ano, se uma Conta Google não tiver sido utilizada ou iniciada sessão durante, pelo menos, 2 anos, poderemos eliminar a conta e o respetivo conteúdo, incluindo o conteúdo do Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendário), do YouTube e do Google Fotos.

Segundo o mesmo comunicado, a política aplica-se apenas a Contas Google pessoais e não afetará as contas de organizações como escolas ou empresas. Esta atualização alinha a política da empresa com as normas da indústria em matéria de retenção e eliminação de contas e limita também o período de tempo durante o qual a empresa retém as suas informações pessoais não utilizadas.

A política de limpeza começa já hoje

A Google refere que, embora a política entre em vigor hoje, não terá impacto imediato nos utilizadores com uma conta inativa. Isto é, esta limpeza só irá começar em dezembro de 2023. Além disso, o serviço será efetuado com uma abordagem faseada. Primeiro as contas que foram criadas e nunca mais utilizadas. Depois as que têm conteúdo, mas "abandonadas" para lá dos 730 dias.

Antes de eliminar uma conta, enviaremos várias notificações ao longo dos meses que antecedem a eliminação, tanto para o endereço de correio eletrónico da conta como para o correio eletrónico de recuperação (se tiver sido fornecido um).

A empresa não fornece números, mas seguramente que serão alguns milhões. Possivelmente algumas contas foram criadas para armazenar alguns conteúdos que são estáticos e estes devem ter a atenção do utilizador.

Como manter a sua conta ativa

A forma mais simples de manter uma Conta do Google ativa é iniciar sessão pelo menos uma vez a cada 2 anos. Segundo a gigante das pesquisas, se tiver iniciado sessão na sua Conta Google ou em qualquer um dos serviços da empresa recentemente, a conta é considerada ativa e não será eliminada.

A atividade pode incluir estes tipos de ações que realiza quando inicia sessão ou enquanto está ligado à sua Conta Google:

Ler ou enviar um e-mail

Utilizar o Google Drive

Assistir a um vídeo do YouTube

Descarregar uma aplicação na Google Play Store

Utilizar a Pesquisa

Utilizar a opção Iniciar sessão com o Google para iniciar sessão numa aplicação ou serviço de terceiros

Se tiver uma subscrição existente configurada através da sua Conta Google, por exemplo, para o Google One, uma publicação de notícias ou uma aplicação, também é considerada esta atividade da conta e a sua conta não será afetada.

Porque é que a Google está a eliminar contas?

Ao fazer esta alteração, a empresa cita a segurança, uma vez que as contas inativas - frequentemente com "palavras-passe antigas ou reutilizadas que podem ter sido comprometidas" - são mais suscetíveis de serem comprometidas.

Portanto, se tem contas que não as usa há imenso tempo, faça pelo menos uma vez o login, assim tem mais dois anos.