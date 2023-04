Activision: Microsoft não desiste e assina contrato de 10 anos com a espanhola Nware

Voltamos com notícias sobre a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, que tem sido um dos assuntos mais polémicos nos últimos tempos. Se por um lado vemos alguns avanços para fechar o negócio, por outro os recuos também são mais do que muitos. Enquanto a situação não tem um fim, a Microsoft vai tentando garantir a disponibilidade dos jogos para outras plataformas e a espanhola Nware foi a mais recente com a qual a empresa de Redmond assinou um contrato de 10 anos.

Microsoft assina contrato de 10 anos com a Nware

Segundo as últimas informações, nesta sexta-feira a Microsoft revelou ter assinado um contrato de 10 anos com a empresa espanhola Nware com o objetivo de disponibilizar os jogos da Xbox e da Activision Blizzard para a plataforma de jogos na nuvem. Esta notícia acontece depois que a entidade reguladora do Reino Unido, CMA, bloqueou a aquisição da criadora de Call of Duty, depois de a ter aprovado temporariamente.

O novo contrato agora assinado é mais um dos muitos esforços da empresa de Redmond para diminuir os receios de que a compra da Activision possa prejudicar a concorrência por, sobretudo, poder limitar a disponibilidade de sucessos como Call of Duty noutras plataformas. Ou seja, existem algumas reservas de que a Microsoft possa tornar este popular título como um exclusivo para a Xbox.

Segundo Brad Smith, presidente da Microsoft, "embora ainda seja cedo para o segmento emergente de nuvem em jogos, esta nova parceria combinada com os nossos outros compromissos recentes disponibilizará jogos mais populares em mais serviços de streaming de jogos em nuvem do que hoje".

A Microsoft já tinha assinado acordos semelhantes com outras plataformas, como a Sony, Nintendo, Nvidia, Valve, Twitch, etc., e pretende ainda recorrer da última decisão da CMA.

Outra notícia indica que a Ucrânia aprovou este negócio.