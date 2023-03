Reino Unido aprova provisoriamente a compra da Activision pela Microsoft

Mais de um ano se passou desde que a Microsoft adquiriu a Activision Blizzard por mais de 60 mil milhões de euros. E neste tempo todo as polémicas em volta do negócio, que ainda não está finalizado, foram mais do que muitas. No entanto, há agora uma pequena luz ao fundo do túnel, pois a autoridade reguladora do Reino Unido, CMA, aprovou provisoriamente a compra da criadora de Call of Duty pela gigante de Redmond.

CMA aprova provisoriamente a compra da Activision Blizzard

Dezenas de notícias já foram escritas sobre a polémica compra da Activision Blizzard pelas mãos da Microsoft, que teve início em janeiro de 2022. E o fecho do negócio está ainda pendente devido especialmente às possíveis práticas anti-concorrência que este possa espoletar. Tal prende-se com o receio de outras empresas rivais à dona da Xbox, temerem que sucessos como Call of Duty, WoW, Diablo, Overwatch ou Candy Crush deixem de ficar disponíveis noutras plataformas, como a PlayStation 5 da Sony e a Switch da Nintendo.

Mas, finalmente, parece haver agora uma evolução neste assunto pois, de acordo com as mais recentes informações, a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) aprovou provisoriamente a compra da criadora de jogos pela Microsoft.

De acordo com o comunicado oficial do governo britânico, foi então dada uma aprovação provisória a este negócio indicando que, neste momento, os pontos estão a favor da Microsoft. Lembramos que a dona da Xbox fez contratos para que jogos como CoD ficassem disponíveis durante 10 anos para outras plataformas como a PlayStation da Sony, Switch da Nintendo e GeForce Now da Nvidia.

Assim sendo, poderá ser uma questão de apenas alguns meses ou semanas até que a aquisição seja aprovada definitivamente por esta e por outras entidades reguladoras que ainda se encontram a investigar a compra da Activision Blizzard, como é o caso dos EUA e da Europa. Mas, para já, a Microsoft pode ficar um pouco aliviada pois os ventos correm a seu favor neste momento.

Leia também: