UE pode aprovar a compra da Activision pela Microsoft devidos os recentes acordos

Voltamos ao assunto da compra da Activision Blizzard por parte da Microsoft e há mais algumas informações sobre o polémico e inacabado negócio. De acordo com os relatos de algumas fontes ligadas ao assunto, os recentes acordos firmados pela Microsoft devem favorecer a opinião da União Europeia na aprovação da compra da criadora de jogos.

UE pode ser favorável à compra da Activision pela Microsoft

Este é o negócio mais badalado desde há um ano no mundo tecnológico. Ao adquirir a Activision Blizzard, as marcas rivais temem que jogos como Call of Duty se tornem exclusivos para a plataforma de jogos Xbox, deixando assim de estar disponíveis para a PlayStation da Sony, por exemplo. Estas e outras questões levantaram entraves no processo de compra por várias entidades reguladoras dos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia e FTC.

Contudo, tal como indica a Reuters, três pessoas familiarizadas com o assunto referiram que os recentes acordos de licenciamento disponibilizados pela Microsoft, com a Sony, Nintendo e Nvidia, possivelmente vão beneficiar a decisão da União Europeia relativamente às preocupações de práticas antitrust no âmbito da compra da criadora de jogos por 60 mil milhões de euros.

A decisão de aprovação por parte da Comissão Europeia deverá ser conhecida no dia 25 de abril deste ano e as fontes indicaram que, devidos aos acordos, as entidades reguladoras não devem exigir que a Microsoft venda os seus ativos para conseguir ver o negócio aprovado.

Um porta-voz da Microsoft referiu que "o nosso compromisso de conceder acesso 100% igualitário a longo prazo de Call of Duty para a Sony, Steam, Nvidia e outros, preserva os benefícios do acordo para os jogadores e programadores e aumenta a concorrência no mercado".

As entidades antitrust da União Europeia recusaram tecer comentários sobre este assunto.