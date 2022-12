FTC também abre processo contra a compra da Activision Blizzard pela Microsoft

Continuam a chegar mais novidades sobre a polémica compra da criadora de jogos Activision Blizzard pela gigante Microsoft. O negócio milionário tem inquietado várias das rivais do segmento dos jogos, muito devido ao receio que Call of Duty possa ficar apenas disponível para as plataformas da empresa de Redmond.

Agora foi a vez da FTC (Federal Trade Comission) abrir um novo processo contra esta aquisição, alegando, entre outras situações, que esta compra pode levar a uma competição desleal que beneficiará a Xbox no futuro.

Mais um processo contra a compra da Activision pela Microsoft

Segundo as recentes informações, a Microsoft tem agora mais um problema para resolver derivado à sua compra da Activision Blizzard por 60 mil milhões de euros. Depois do governo dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, agora é a Federal Trade Comission (FTC) que abre um novo processo contra a gigante de Redmond de forma a tentar suspender e bloquear esta mesma aquisição.

O processo foi aberto nesta quinta-feira (8), sendo que um dos pontos centrais que motivaram esta ação prende-se com a já conhecida possibilidade do popular jogo Call of Duty, criado pela Activision, poder ficar fututamente apenas nas amarras da Microsoft, prejudicando assim significativamente outras plataformas rivais, nomeadamente a PlayStation da Sony.

E nem mesmo as iniciativas da empresa dona da Xbox em garantir a permanência do jogo noutras plataformas parece estar a resultar como fator de confiança. Relembramos que, recentemente, a Microsoft assinou um contrato onde garante que Call of Duty vai permanecer na PlayStation e na Nintendo Switch por 10 anos.

Assim sendo, a empresa enfrenta agora novos obstáculos que a impedem de finalizar a compra da criadora de videojogos. Segundo as afirmações de Holly Vedova, diretora do departamento Bureau of Competition da FTC, a Microsoft já mostrou que pode e que vai reter os conteúdos dos jogos das empresas rivais.

Entretanto a Microsoft continua a tentar argumentar em sua defesa através de variadas maneiras, mas há então agora mais um processo para se preocupar, o que vai atrasar esta compra. E certamente que apenas em 2023 teremos novidades sobre esta ação da FTC.